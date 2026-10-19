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Vandalismus

Jugendliche demolieren Automaten: 14-Jährige auf Donauinsel festgenommen

Jugendliche demolieren Automaten: 14-Jährige auf Donauinsel festgenommen
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Sonntagsnacht auf der Donauinsel: Jugendliche, ein demolierter Automat und ein herrenloser Rucksack – die Polizei ermittelt.

Gegen kurz vor 23 Uhr am Sonntagabend wurden auf der Wiener Donauinsel mehrere Jugendliche dabei beobachtet, wie sie versuchten, die Glasscheibe eines Lebensmittelautomaten zu zerstören. Zwei Passanten, die die Situation bemerkten, alarmierten umgehend die Polizei, die rasch am Einsatzort erschien.

Festnahme & Flucht

Als die Beamten eintrafen, hielten sich noch mehrere der Jugendlichen in der Nähe des Automaten auf. Beim Anblick der Polizei ergriffen sie die Flucht. Im Zuge des Einsatzes konnte eine 14-jährige syrische Staatsbürgerin vorläufig festgenommen werden.

Herrenloser Rucksack

Bei der anschließenden Fahndung stießen die Einsatzkräfte auf dem Treppelweg auf einen herrenlosen Rucksack. Darin befanden sich Getränkedosen, Lebensmittel sowie eine Kappe, die alle sichergestellt wurden.

Ob die aufgefundenen Gegenstände aus dem beschädigten Automaten stammen, ist noch nicht geklärt und wird derzeit von der Polizei untersucht.

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KO KOSMO-Redaktion
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