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Raubüberfall

Jugendliche rauben 79-Jährigen aus – beide landen in U-Haft

Jugendliche rauben 79-Jährigen aus – beide landen in U-Haft
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Spaziergang an der Innpromenade endet für einen Senior mit einem Schock und für zwei Jugendliche hinter Gittern.

Nach einem räuberischen Diebstahl auf der Innsbrucker Innpromenade befinden sich zwei Jugendliche in Untersuchungshaft. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag im Innsbrucker Stadtteil Reichenau.

Raub in Reichenau

Am Sonntag wurde einem 79-jährigen Österreicher auf der Innpromenade im Innsbrucker Stadtteil Reichenau die Geldtasche entrissen. Die beiden Tatverdächtigen, ein 17-jähriger Türke sowie ein 16-Jähriger mit noch ungeklärter Staatsbürgerschaft, sprachen den Mann zunächst an und baten ihn um 50 Cent. Als der Senior seine Geldtasche hervorholte, rissen sie ihm diese aus den Händen und liefen davon. Der entstandene Schaden belief sich auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag.

Festnahme & Haft

Ein 22-jähriger Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, konnte die beiden Jugendlichen zunächst festhalten. Sie rissen sich jedoch los und flüchteten. Im Zuge der anschließenden Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen gefasst werden. Eine Polizeidiensthundestreife fand zudem die leere Geldtasche in der Nähe des Tatorts.

Nach ihrer Einvernahme kamen die beiden Jugendlichen in Untersuchungshaft.

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KO KOSMO-Redaktion
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