Tödlicher Garagenbrand in Wien: 57-Jähriger kommt ums Leben

In Wien-Simmering ist am Sonntagabend ein 57-jähriger Mann bei einem Brand in einer zu Wohnzwecken umgebauten Garage ums Leben gekommen.
Gegen 18.40 Uhr wurden die Wiener Berufsfeuerwehr und die Polizei zu dem Einsatz in Wien-Simmering gerufen. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte in dem umgebauten Gebäude eine leblose Person. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des 57-Jährigen bestätigen.
Ursache ungeklärt
Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Brandgruppe des Wiener Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen.
Unter anderem wird geprüft, ob fahrlässiges Verhalten zum Ausbruch des Brandes geführt hat.