Tödlicher Garagenbrand in Wien: 57-Jähriger kommt ums Leben

In Wien-Simmering ist am Sonntagabend ein 57-jähriger Mann bei einem Brand in einer zu Wohnzwecken umgebauten Garage ums Leben gekommen.

Gegen 18.40 Uhr wurden die Wiener Berufsfeuerwehr und die Polizei zu dem Einsatz in Wien-Simmering gerufen. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte in dem umgebauten Gebäude eine leblose Person. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des 57-Jährigen bestätigen.

Ursache ungeklärt

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Brandgruppe des Wiener Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Unter anderem wird geprüft, ob fahrlässiges Verhalten zum Ausbruch des Brandes geführt hat.