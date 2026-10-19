KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Brandtragödie

Tödlicher Garagenbrand in Wien: 57-Jähriger kommt ums Leben

Tödlicher Garagenbrand in Wien: 57-Jähriger kommt ums Leben
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

In Wien-Simmering ist am Sonntagabend ein 57-jähriger Mann bei einem Brand in einer zu Wohnzwecken umgebauten Garage ums Leben gekommen.

Gegen 18.40 Uhr wurden die Wiener Berufsfeuerwehr und die Polizei zu dem Einsatz in Wien-Simmering gerufen. Während der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte in dem umgebauten Gebäude eine leblose Person. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des 57-Jährigen bestätigen.

Ursache ungeklärt

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Brandgruppe des Wiener Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unter anderem wird geprüft, ob fahrlässiges Verhalten zum Ausbruch des Brandes geführt hat.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Verrat
Ein russischer Leutnant führte 300 seiner Soldaten in den Tod. Vorsätzlich.
| Schussvorfall
Mann mit Schussverletzung in Wien-Penzing: Einsatz läuft auf Hochtouren
| Religionsfrevel
Feuer-Vandale von Međugorje: Pole vor Gericht – Schaden über 130.000 Mark
| Bildungskrise
Milliarden-Loch: Jetzt kündigen Österreichs Unis der Reihe nach Mitarbeiter
| Verfahrenseinstellung
Sarajevo-Safari: Österreich stellt Verfahren ein
MEHR AKTUELLE NEWS