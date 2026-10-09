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Festnahme

Messerattacke auf 15-Jährigen: Jugendlicher (17) stellt sich der Polizei

Messerattacke auf 15-Jährigen: Jugendlicher (17) stellt sich der Polizei
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein 15-Jähriger wird bei einer Messerattacke schwer verletzt, zwei Verdächtige flüchten: Zwei Tage später stellt sich ein 17-Jähriger der Polizei und gesteht die Tat.

Ein schwerer Angriff auf einen Jugendlichen beschäftigt die Wiener Polizei. Am Mittwochabend, dem 7. Oktober, wurde ein 15-Jähriger gegen 19 Uhr im Hyblerpark in Wien-Simmering durch Messerstiche im Beinbereich schwer verletzt. Der Jugendliche erlitt Verletzungen am Oberschenkel und musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Passantin reagierte unmittelbar nach dem Angriff und leistete Erste Hilfe. Die Berufsrettung Wien übernahm anschließend die medizinische Versorgung des Verletzten. Die Polizei leitete eine Fahndung nach zwei mutmaßlichen Tätern ein, die zunächst ohne Erfolg blieb.

17-Jähriger stellt sich der Polizei

Am Freitag meldete sich ein 17-jähriger Tatverdächtiger beim Polizeinotruf und gestand den Angriff. Der Jugendliche wurde daraufhin von Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung. Nach bisherigen Medienberichten soll ein weiterer Jugendlicher an der Flucht beteiligt gewesen sein. Ob dieser bereits ausgeforscht wurde, ist nicht bestätigt.

Motiv weiterhin unklar

Warum es zu der Messerattacke kam, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden vom Kriminalreferat Simmering übernommen. Die Polizei untersucht weiterhin die genauen Hintergründe und den Ablauf des Vorfalls.

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