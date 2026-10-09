LEO Kindergarten: Wo Kinder mit Bewegung, Sprache und Vertrauen wachsen

Der LEO Kindergarten betreut Kinder von 0 bis 6 Jahren an zwei Wiener Standorten: in der Taborstraße 38 in der Leopoldstadt (1020) und in der Ottakringer Straße 160-164 in Ottakring (1160). Im Mittelpunkt stehen Bewegung, Sprachförderung im Alltag, gesunde Ernährung und eine behutsame Eingewöhnung. Hier gibt es alle Infos zu Konzept, Gruppen, Kosten, Anmeldung und den Ansprechpersonen vor Ort.

LEO Kindergarten auf einen Blick Alter 0 bis 6 Jahre Standorte 1020 Wien (Leopoldstadt), 1160 Wien (Ottakring) Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr Gruppen Kleinkindgruppe (0 bis 3), Kindergartengruppe (3 bis 6), in Ottakring zusätzlich Familiengruppe (0 bis 6) Schwerpunkte Bewegung, Sprachförderung, Mehrsprachigkeit, gesunde Ernährung Kosten laut LEO halbtags 150 Euro, ganztags 180 Euro im Monat inkl. Verpflegung, einmalig 70 Euro Anmeldegebühr Kontakt office@leo-kindergarten.at

Was den LEO Kindergarten in Wien ausmacht

Für Eltern gehört die Wahl des Kindergartens zu den wichtigsten Entscheidungen der ersten Lebensjahre. Entscheidend ist nicht nur der Ort, sondern vor allem, welche Beziehungen entstehen und wie viel Raum ein Kind bekommt, um sich im eigenen Tempo zu entwickeln.

Genau hier setzt der LEO Kindergarten an, denn das Team sieht jedes Kind als eigene Persönlichkeit mit eigenen Wünschen, Interessen und Stärken. Daher arbeitet es nach dem Wiener Bildungsplan und geht auf jedes Kind einzeln ein.

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Eingewöhnung und Beziehung: Vertrauen ab dem ersten Tag

Wie das im Alltag aussieht, zeigt sich zum Beispiel in Momenten, die auf den ersten Blick ganz normal wirken. Beim Wickeln nehmen sich die Pädagoginnen und Pädagogen bewusst Zeit, kündigen jeden Handgriff sprachlich an und achten darauf, dass sich das Kind sicher und respektiert fühlt. Selbst kleine Details zählen: Bevor sie das Kind berühren, reiben sie die Hände aneinander, damit diese nicht kalt sind.

Der Grund dafür ist einfach: Gerade in solchen Momenten entsteht Vertrauen. Deshalb gestaltet LEO auch die Eingewöhnung behutsam und für jedes Kind einzeln. Eltern und Kinder bekommen so viel Zeit, wie sie brauchen, und das Team begleitet den Übergang eng.

Zudem hat LEO ein eigenes Konzept zum Schutz der Kinder, das Eltern an beiden Standorten bei der Leitung einsehen können.

www.leo-kindergarten.at

Bewegung: Sporteinheit jeden Donnerstag

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der körperlichen Entwicklung. Aus diesem Grund gibt es jeden Donnerstag für jede Gruppe eine Sporteinheit, die zum Alter der Kinder passt. Darüber hinaus gehört Bewegung bewusst fest zum Alltag, also nicht nur bei schönem Wetter oder bei Ausflügen.

Beide Standorte haben dafür einen großen Bewegungsraum. In der Leopoldstadt liegt außerdem der Augarten direkt gegenüber, in Ottakring hat der Kindergarten einen eigenen Garten und Grünflächen in der Nähe.

Es geht nicht darum, aus den Kleinsten Sportstars zu machen. Vielmehr sollen die Kinder Freude an Bewegung finden, ihren Körper kennenlernen und motorische Erfahrungen sammeln.

Sprachförderung im Alltag und Mehrsprachigkeit

LEO fördert Sprache nicht nur in eigenen Einheiten, sondern dort, wo Kinder sie brauchen: im Alltag. Beim gemeinsamen Essen benennt das Team zum Beispiel, was auf dem Tisch steht. Ebenso begleitet es in der Garderobe jeden Handgriff beim An- und Ausziehen mit Worten. Dadurch hören Kinder beim Spielen, Entdecken und in Gesprächen laufend neue Wörter, probieren sie aus und verbinden Sprache mit eigenen Erfahrungen.

Für viele Familien gehören mehrere Sprachen zum Leben dazu, deshalb fördert LEO Mehrsprachigkeit ganz bewusst. So lernen die Kinder spielerisch Deutsch und andere Sprachen, was ihr Gespür für andere Kulturen stärkt.

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Gesunde Ernährung mit Bio-Zutaten

Beim Essen arbeitet LEO mit Max Catering zusammen, laut LEO ein Familienbetrieb, der seit 1998 besteht. Auf den Tisch kommen frische, regionale und saisonale Zutaten, bevorzugt in Bio-Qualität. Rind- und Schweinefleisch stammen laut Kindergarten zu 100 Prozent aus Österreich, die Eier kommen von Freilandhühnern.

Bei Max Catering stellt ein Team aus Köchen, Diätologen und Fachleuten für Ernährung die Mahlzeiten zusammen. Weil die Bestellung flexibel ist, kann LEO zudem auf Allergien und besondere Wünsche beim Essen eingehen.

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Selbstständig werden, gemeinsam entdecken

Nicht jedes Kind entwickelt sich gleich schnell. Darum ermutigt das Team die Kinder, selbst zu entscheiden, Neues zu probieren und Schritt für Schritt selbstständiger zu werden. Sie lernen beim Entdecken, Forschen, Spielen und Gestalten, oft einfach im Alltag.

Ausflüge, Spaziergänge und gemeinsame Aktivitäten bringen Abwechslung, denn so lernen die Kinder ihre Umgebung kennen. Auch die Eltern sind eng eingebunden: Gespräche über die Entwicklung des Kindes, Elternabende und regelmäßiger Austausch sorgen dafür, dass Familie und Kindergarten keine getrennten Welten sind.

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Zwei Standorte in Wien: Leopoldstadt und Ottakring

Beide Standorte haben Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr geöffnet. Geschlossen ist in den Ferien zu Weihnachten und Ostern sowie in den letzten zwei Wochen im August. Die genauen Termine gibt LEO jedoch erst zu Beginn jedes Kindergartenjahres bekannt.

LEO Kindergarten 1020 Wien (Leopoldstadt)

Adresse: Taborstraße 38, 1020 Wien, direkt bei der U2-Station Taborstraße, gegenüber dem Augarten

Taborstraße 38, 1020 Wien, direkt bei der U2-Station Taborstraße, gegenüber dem Augarten Gruppen: Kleinkindgruppe (0 bis 3 Jahre), Kindergartengruppe (3 bis 6 Jahre)

Kleinkindgruppe (0 bis 3 Jahre), Kindergartengruppe (3 bis 6 Jahre) Ansprechperson: Zeynep Aydemir

Zeynep Aydemir Telefon: +43 676 50 15 228

+43 676 50 15 228 E-Mail: leitung1020@leo-kindergarten.at

LEO Kindergarten 1160 Wien (Ottakring)

Adresse: Ottakringer Straße 160-164, 1160 Wien, nahe der U3-Station Ottakring

Ottakringer Straße 160-164, 1160 Wien, nahe der U3-Station Ottakring Gruppen: Kleinkindgruppe (0 bis 3 Jahre), Familiengruppe (0 bis 6 Jahre), Kindergartengruppe (3 bis 6 Jahre)

Kleinkindgruppe (0 bis 3 Jahre), Familiengruppe (0 bis 6 Jahre), Kindergartengruppe (3 bis 6 Jahre) Ansprechperson: Dijana Tabakovic

Dijana Tabakovic Telefon: +43 676 50 15 228

+43 676 50 15 228 E-Mail: leitung1160@leo-kindergarten.at

Was kostet ein Platz im LEO Kindergarten?

Laut LEO kostet ein Platz halbtags 150 Euro und ganztags 180 Euro im Monat. Frühstück, Mittagessen, Jause am Nachmittag und Snacks nach Bedarf sind darin schon enthalten. Dazu kommt einmalig eine Gebühr von 70 Euro für die Anmeldung.

Anmeldung im LEO Kindergarten: so funktioniert es

Vor der Anmeldung lohnt sich ein Infotermin, der zu nichts verpflichtet: Eltern sehen die Räume und klären offene Fragen direkt mit dem Team. Danach läuft die Anmeldung in fünf Schritten:

Zuerst die Kund*innen-Nummer für das Kind bei der Stadt Wien beantragen, online im Stadt-Wien-Portal Danach die Leitung des Standorts anrufen oder ihr eine E-Mail schreiben Dann merkt die Leitung das Kind unverbindlich vor Sobald ein Platz frei ist, meldet sich die Leitung Anschließend unterschreiben die Eltern den Vertrag im Kindergarten

Infotermine und weitere Informationen gibt es auf leo-kindergarten.at.

Häufige Fragen zum LEO Kindergarten

Ab welchem Alter nimmt der LEO Kindergarten Kinder auf? LEO betreut Kinder von 0 bis 6 Jahren: in Kleinkindgruppen (0 bis 3 Jahre) und Kindergartengruppen (3 bis 6 Jahre), in Ottakring zusätzlich in einer Familiengruppe (0 bis 6 Jahre). Wo liegen die LEO Kindergärten in Wien? In der Taborstraße 38 in der Leopoldstadt (1020) direkt bei der U2-Station Taborstraße und in der Ottakringer Straße 160-164 in Ottakring (1160) nahe der U3-Station Ottakring Wie sind die Öffnungszeiten? Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr. Geschlossen ist allerdings in den Ferien zu Weihnachten und Ostern sowie in den letzten zwei Wochen im August. Was kostet ein Platz? Laut LEO 150 Euro halbtags und 180 Euro ganztags im Monat, jeweils inklusive Essen. Dazu kommen einmalig 70 Euro für die Anmeldung. Wie melde ich mein Kind an? Zuerst die Kund*innen-Nummer der Stadt Wien beantragen, danach bei der Leitung des Standorts melden. Die Leitung merkt das Kind dann vor, und sobald ein Platz frei ist, meldet sie sich. Geht LEO beim Essen auf Allergien ein? Ja. Weil die Bestellung beim Caterer flexibel ist, kann LEO auf Allergien und besondere Wünsche beim Essen eingehen. Unterstützt LEO mehrsprachige Kinder? Ja, denn LEO fördert Mehrsprachigkeit ganz bewusst. Deutsch lernen die Kinder spielerisch im Alltag.

Gute frühkindliche Bildung beginnt nicht erst bei einem Lernangebot. Sie beginnt dort, wo sich ein Kind sicher genug fühlt, um neugierig zu sein, sich zu bewegen, zu sprechen und jeden Tag ein Stück selbstständiger zu werden.