Österreichs teuerster Sprit: Jetzt greifen die Behörden durch

Tirol hat die höchsten Spritpreise Österreichs und die Behörden greifen jetzt durch. Tankstellen geraten unter Druck.

In Tirol herrschen derzeit die höchsten Spritpreise im gesamten österreichischen Bundesgebiet – ein Umstand, der die zuständigen Behörden nun zu gezielten Maßnahmen veranlasst hat. Seit dieser Woche werden Tankstellen in Tirol umfassend überprüft. Im Mittelpunkt der Kontrollen stehen mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Preisgestaltung von Diesel und Super 95.

Bis Ende November werden dabei die ausgewiesenen Preise auf Anzeigetafeln und Zapfsäulen sowie die entsprechenden Einträge im elektronischen System der E-Control unter die Lupe genommen.

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Kontrollen & Strafen

Die Überprüfungen finden zu verschiedenen Tageszeiten und in mehreren Durchgängen statt. Gesetzlich ist geregelt, dass Tankstellen ihre Preise ausschließlich einmal täglich – und zwar um 12 Uhr mittags – anheben dürfen. Jede Preisänderung muss zudem unverzüglich elektronisch gemeldet werden.

Wer gegen diese Vorgaben verstößt, muss mit einem Verwaltungsstrafverfahren rechnen. Erste Erkenntnisse aus den laufenden Kontrollen sollen bereits zu Beginn der kommenden Woche vorliegen.

Regionale Unterschiede

Parallel zu den behördlichen Überprüfungen zeigt die sogenannte Spritpreisbremse messbare Auswirkungen: Der Dieselpreis ist in Tirol im Schnitt um 12,5 Cent je Liter gesunken, Super-Benzin verbilligte sich um rund zwölf Cent. Allerdings fallen die Rückgänge je nach Region unterschiedlich aus.

In Lienz etwa verringerte sich der Literpreis um 15 Cent, während in Innsbruck-Land lediglich ein Rückgang von zehn Cent verzeichnet wurde. Diese regionalen Unterschiede geben den Behörden zusätzlichen Anlass, die Preisgestaltung der Tankstellen genauer zu beobachten.

Landeshauptmann Anton Mattle hat in diesem Zusammenhang den Verdacht geäußert, dass Tirol beim Spritpreis gegenüber anderen Bundesländern systematisch benachteiligt wird.

Er fordert vom Bund strengere gesetzliche Regelungen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.