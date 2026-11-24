Millionen für Ministerkabinette, und die Rechnung steigt. Ein Blick auf die Quartalszahlen zeigt, wer am meisten kostet und wer am wenigsten.

Die monatlichen Kabinettskosten der heimischen Ministerien haben im dritten Quartal zugelegt. Von 3.646.106,08 Euro im zweiten Quartal stiegen sie auf 3.713.165,59 Euro, ein Plus von 67.059,51 Euro. Die Zahlen für Juli bis September stammen aus den Beantwortungen parlamentarischer Anfragen.

Die frühere Justizministerin Alma Zadic erhebt die Kosten alle drei Monate in sämtlichen Ministerien. Für das dritte Quartal summieren sich die Ausgaben auf 11.139.496,77 Euro. Auf ein Jahr hochgerechnet sind das rund 44,6 Millionen Euro. Die Gehälter der Minister und Staatssekretäre sind in diesen Beträgen nicht enthalten.

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Höchste Kosten

Die höchsten monatlichen Kosten fielen im Kabinett von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) samt Staatssekretariat an, nämlich 418.513,64 Euro. Auf Platz zwei folgt das Bundeskanzleramt von Christian Stocker (ÖVP) mit 407.469,21 Euro. Dort gingen die Ausgaben im Vergleich zum Vorquartal um rund 4.000 Euro zurück.

Im Außenministerium von Beate Meinl-Reisinger (NEOS) beliefen sich die monatlichen Kabinettskosten auf 386.334,29 Euro. Gegenüber dem Zeitraum April bis Juni ist das ein Plus von fast 64.000 Euro. Das Gesundheits- und Sozialministerium unter Korinna Schumann (SPÖ) kam auf monatlich 318.878,60 Euro. Die Kosten erhöhten sich um mehr als 15.000 Euro, obwohl dort ein Mitarbeiter weniger beschäftigt war.

Am wenigsten kostete monatlich das Kabinett von Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), nämlich 127.293,31 Euro. Für Medientrainings seines Kabinetts wurden 12.666 Euro ausgegeben. Geringere Kosten als im zweiten Quartal verbuchten außerdem die Ressorts von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP).

Personalstand

Die Zahl der Beschäftigten, Hilfskräfte eingerechnet, ging insgesamt von 404 auf 401 zurück. Zwei der weggefallenen Mitarbeiter betrafen das Wirtschafts- und Energieministerium.