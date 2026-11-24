Im Spital von Bihać rollt jetzt etwas Neues über die Gänge. Der Weg dorthin führte über Österreich und mehrere helfende Hände.

Gute Nachrichten gibt es aus dem Kantonsspital „Dr. Irfan Ljubijankic“ in Bihać: Die heimische Firma Sepin hat dem Haus Rollstühle gespendet. Sie sollen die Aufenthaltsbedingungen der Patienten verbessern.

Gedacht sind die Rollstühle für jene, die beim Gehen oder beim Transport innerhalb des Spitalsgebäudes Unterstützung brauchen.

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Drei Helfer

Zustande kam die Aktion dank dreier Helfer. Nihad Becirspahic, Ismeta Becirspahic und Jutta Hermanns stellten den Kontakt zum Unternehmen her und halfen mit, die Fahrt von Österreich nach Bihać auf die Beine zu stellen. Das Rote Kreuz des Una-Sana-Kantons unterstützte die Abwicklung der Einfuhr.

Dank des Spitals

Mit den Rollstühlen können sich die Patienten künftig leichter und sicherer fortbewegen. Auch dem medizinischen Personal soll die Ausstattung die tägliche Arbeit erleichtern.

Das Kantonsspital bedankte sich bei allen Beteiligten für ihre Hilfe und ihren Beitrag zur Umsetzung der Spende, bei der Firma Sepin ebenso wie bei den drei Helfern und beim Roten Kreuz.