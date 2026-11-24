Knapp die Hälfte der Serben würde für die EU stimmen, doch nur wenige glauben, dass Brüssel sie will. Eine neue Studie zeigt die Widersprüche.

Bei einem hypothetischen Referendum über den EU-Beitritt Serbiens würden 48,3 Prozent der Befragten mit Ja und 35 Prozent mit Nein stimmen. Das geht aus einer Studie hervor, die das Institut für Sozialwissenschaften gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung durchgeführt und nun präsentiert hat. Weitere 12,6 Prozent sind unentschlossen, vier Prozent würden der Abstimmung fernbleiben. Die Studie trägt den Titel „Zwischen Hoffnung, Apathie und Propaganda: Einstellungen der serbischen Öffentlichkeit zur europäischen Integration“.

Die Zustimmung zu einer EU-Mitgliedschaft liegt damit beinahe auf demselben Niveau wie 2018. Der Anteil jener, die glauben, dass die EU Serbien überhaupt aufnehmen will, ist von 23 auf 13 Prozent gesunken. Die Forscher weisen jedoch darauf hin, dass bei der Befragung 2026 zu den Absichten der EU mehr Antwortmöglichkeiten zur Auswahl standen. 46,6 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass Serbien der EU nie beitreten wird. Auch unter den Befürwortern einer Mitgliedschaft teilen 19,4 Prozent diese Erwartung.

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Ideologische Trennlinien

Am deutlichsten trennt die ideologische Orientierung Zustimmung und Ablehnung. Unter den Entschlossenen tendieren politisch weiter rechts stehende Befragte eher zu einem Nein. Die Antwort „Ich weiß nicht“ geben Frauen häufiger als Männer, ebenso 18- bis 29-Jährige häufiger als Befragte ab 60 Jahren.

Würde die formelle Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo zur Voraussetzung für die Mitgliedschaft gemacht, wären 60,2 Prozent aller Befragten gegen den Beitritt. Diese Bedingung wurde in der Umfrage nur hypothetisch abgefragt. Von jenen, die zunächst mit Ja gestimmt hätten, würden dann 28,5 Prozent mit Nein votieren, weitere 19,9 Prozent wären unentschlossen.

Die große Mehrheit der EU-Gegner hält die Ziele Russlands im Krieg für gerechter. Unter den EU-Befürwortern lautet die häufigste Einschätzung, dass die Ukraine gerechtere Ziele verfolgt. Engere politische Beziehungen zu China befürworten 68,4 Prozent der EU-Gegner sowie 63,3 Prozent jener, die bei der Referendumsfrage unentschlossen sind.

37,7 Prozent der Befragten meinen, dass Montenegro und Albanien eine EU-Mitgliedschaft nicht „verdienen“. Etwas mehr als 20 Prozent sind der Ansicht, beide Länder hätten den Beitritt verdient. 17 Prozent sprechen sich nur für Montenegro aus, 1,7 Prozent nur für Albanien.

Medien und Einstellungen

56,3 Prozent bezeichnen sich als „ziemlich gut informiert“, weitere 24,5 Prozent als „sehr gut informiert“. Politische Informationen beziehen die Befragten am häufigsten aus sozialen Netzwerken, danach folgen Nachrichtenportale und das Fernsehen. 60 Prozent halten die Medien, die sie verfolgen, für objektiv. 55 Prozent glauben, dass die Bürger häufig negativer Propaganda über die EU ausgesetzt sind.

Zugleich weisen die Ergebnisse auf eine selektive Zustimmung zu autoritären Einstellungen hin. 60 Prozent sehen in der „Beseitigung der Unmoralischen“ eine Lösung für gesellschaftliche Probleme. 37 Prozent befürworten Medienzensur zum Schutz der Jugend, und 35 Prozent teilen Menschen in Starke und Schwache ein. Körperliche Bestrafung gilt 26 Prozent als beste Erziehungsmethode.