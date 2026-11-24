Ein 20-Jähriger ersteigert ein vollgestopftes Haus. Was er darin findet, lockt inzwischen Hunderttausende vor den Bildschirm.

Der 20-jährige Thomas Martens aus dem sächsischen Wurzen entrümpelt sein eigenes Haus. Was er zwischen den angesammelten Gegenständen und dem Abfall vorfindet, hält er auf Instagram fest. Vor knapp einem Jahr hat er die Immobilie beim Freistaat Sachsen ersteigert. Der frühere Besitzer war verstorben und hatte keine Erben hinterlassen. Über die Jahre war das Gebäude bis unters Dach vollgestopft worden.

Fundstücke im Haus

Beim Ausmisten stößt Thomas auf alte Zeitungen, Möbel, Werkzeuge, Alltagsgegenstände aus der DDR und Stücke aus der NS-Zeit. Das sanierungsbedürftige Haus soll sein Bauprojekt werden, irgendwann will er selbst dort wohnen. „Ich liebe alte Häuser“, sagt er.

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Selbsthilfegruppen gehen davon aus, dass in Deutschland etwa 2,5 Millionen Menschen mit dem Messie-Syndrom leben. Das Spektrum reicht vom Sammeln bestimmter Dinge bis zum Aufheben von Abfall.

Instagram-Erfolg

Auf Instagram tritt Thomas unter dem Namen „dertomxs“ auf. Seine Followerzahl wuchs rasant, erst auf 500, dann auf 1.000. Nach gut 24 Stunden standen bereits 100.000 zu Buche. Inzwischen sehen mehr als 500.000 Menschen regelmäßig zu, wie er aufräumt. Ob aus seinem Wohnplan etwas wird, steht allerdings nicht fest.

Das alte, morsche Haus muss unter Umständen abgerissen werden.