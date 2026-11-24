Mehr als 900.000 Weihnachtslichter und über 200 riesige Figuren machen ein burgenländisches Wohnhaus zum Weltrekordhalter. Bis zum 6. Jänner können Besucher die außergewöhnliche Weihnachtswelt bei freiem Eintritt erleben.

Die Familie Gollnhuber aus Sulzriegel bei Bad Tatzmannsdorf im Burgenland hat mit ihrem Weihnachtshaus gleich zwei Bestmarken aufgestellt: einen Weltrekord und einen Europarekord. Bei der offiziellen Saisoneröffnung am Samstag, dem 21. November, bestätigte das Rekord-Institut für Deutschland beide Leistungen. In einer aktualisierten Aussendung vom Montag gab das Institut die endgültigen Rekordzahlen bekannt.

Österreich überholt die USA

Mit 901.485 Weihnachtslichtern hält die Familie Gollnhuber nun den vom Rekord-Institut zertifizierten Weltrekord für die meisten Lichter einer Weihnachtsbeleuchtung im Freien auf einem privaten Wohngrundstück. Die bisherige Bestmarke hatte eine Familie aus dem US-Bundesstaat New York im Jahr 2025 mit 745.994 Lichtern aufgestellt. Die burgenländische Familie übertraf diesen Wert um rund 21 Prozent.

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Hinzu kommen 206 aufblasbare Weihnachtsfiguren, die zwischen 1,5 und neun Meter hoch sind. Sie brachten der Familie einen zusätzlichen Europarekord ein. Bereits Anfang August begannen die Arbeiten auf dem rund 5.000 Quadratmeter großen Grundstück. Während des Aufbaus wurden die Leuchtmittel von einem Elektriker kontrolliert und dokumentiert. Ein Rekordrichter überprüfte anschließend die Anlage vor Ort.

Eisbären erfüllen einen Herzenswunsch

Im Mittelpunkt der heurigen Weihnachtssaison stehen Eisbären. Dahinter steckt eine persönliche Familiengeschichte. Die Eltern hatten sich gewünscht, einmal Eisbären in freier Wildbahn zu sehen. Eine solche Reise ist ihnen mittlerweile aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr möglich.

Deshalb entschloss sich die Familie, die Eisbären symbolisch ins Burgenland zu holen. Neben ihnen begegnen den Besuchern zahlreiche weitere Weihnachtsfiguren und beliebte Maskottchen. Was vor Jahrzehnten mit wenigen Dekorationselementen begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem außergewöhnlichen Familienprojekt, das mittlerweile auch Besucher aus dem benachbarten Ausland anlockt.

Knapp 400.000 Euro für den guten Zweck

Trotz des enormen Aufwands verlangt die Familie keinen Eintrittspreis. Stattdessen werden die Besucher um freiwillige Spenden gebeten. Seit 2010 konnten auf diese Weise knapp 400.000 Euro für Menschen in Not und gemeinnützige Organisationen gesammelt werden. Das Weihnachtshaus verbindet damit seit mehr als 16 Jahren die Begeisterung für Weihnachten mit sozialem Engagement.

FOTO: Weihnachtshaus Bad Tatzmannsdorf

Öffnungszeiten und Anreise

Das Weihnachtshaus befindet sich am Höhenweg 11 in 7431 Bad Tatzmannsdorf und kann noch bis einschließlich 6. Jänner 2027 besucht werden. Die regulären Besuchszeiten sind täglich von 16.30 bis 20 Uhr. Am 24. und 25. Dezember bleibt das Gelände für Besucher geschlossen. Im Jänner können die Tore bei geringem Besucheraufkommen auch früher schließen.

Da der Andrang an Wochenenden besonders groß ist und nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen, empfiehlt der Tourismusverband einen Besuch unter der Woche. Von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen fährt zwischen 15.30 und 20 Uhr ungefähr alle 25 Minuten ein Bummelzug vom Ortszentrum zum Weihnachtshaus. Die Hin- und Rückfahrt kostet fünf Euro. Kinder bis sechs Jahre fahren kostenlos.

Unterdessen hat die Familie Gollnhuber bereits ihr nächstes Ziel vor Augen: Im kommenden Jahr soll das Weihnachtshaus mit einer Million Lichtern erstrahlen.