Ein kurzer Stopp aus Höflichkeit, und schon gehört der Vorrang einem anderen. Im Straßenverkehr hat Freundlichkeit rechtliche Folgen.

Wer im Straßenverkehr gut gemeint auf seinen Vorrang verzichtet, riskiert Missverständnisse und brenzlige Situationen. Der ÖAMTC rät deshalb, das eigene Vorrecht nur in Ausnahmefällen abzugeben. Martin Hoffer, der die Rechtsdienste des ÖAMTC leitet, empfiehlt zudem, einen eindeutig bestehenden Vorrang rasch zu nutzen. Wer zuwarte, riskiere strittige Verkehrssituationen.

Klare Voraussetzungen

Die StVO erlaubt es Fahrzeuglenker:innen grundsätzlich, ihr Vorrecht abzugeben. Voraussetzung ist, dass Wartepflichtige den Verzicht klar erkennen können. Nach Hoffers Worten verlangt die Rechtsprechung, dass er ausdrücklich und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird. Wer sich einer Kreuzung nähert und geradeaus weiterfahren will, kann einem entgegenkommenden Linksabbieger etwa per Lichthupe zu verstehen geben, dass dieser einbiegen darf. Wer ein solches Signal sendet, muss allerdings sicherstellen, dass es richtig verstanden wurde.

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Bleibt das vorrangberechtigte Fahrzeug stehen, braucht es keine weitere ausdrückliche Erklärung. „Das Anhalten alleine gilt laut Gesetz als automatischer Vorrangverzicht, also eigentlich Vorrangverlust“, so Hoffer.

Sonderfälle

Das trifft auch dann zu, wenn das Anhalten gesetzlich vorgeschrieben ist. Wer etwa vor einem Schutzweg stehen bleibt, um Fußgänger:innen die Straße queren zu lassen, büßt damit sein Vorrecht ein. Schienenfahrzeuge sind davon ausgenommen, solange sie in einer Haltestelle stehen. Dieser Halt zählt nicht als Vorrangverzicht. Hält ein solches Fahrzeug hingegen außerhalb einer Haltestelle, kann das durchaus als Verzicht gedeutet werden.

Selbst ein Verstoß gegen den Vorrang kann einen solchen Verzicht erzwingen. Missachtet jemand mit Wartepflicht das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ und kann die vorrangberechtigte Person einen Zusammenstoß nur durch starkes Abbremsen bis zum Stillstand abwenden, geht ihr Vorrang auch gegenüber anderen Wartepflichtigen verloren.