Ein Österreicher reist mit 44 Stangen Zigaretten von Bosnien-Herzegowina nach Kroatien. Bei der Grenzkontrolle erlebt er eine teure Überraschung: 9.000 Euro Strafe und die gesamte Ware ist weg.

Kroatische Zollbeamte haben bei einer Kontrolle am 20. November 2026 insgesamt 8.800 nicht angemeldete Zigaretten im Auto eines österreichischen Staatsbürgers entdeckt. Der Mann wollte über den Grenzübergang Kordunski Ljeskovac von Bosnien-Herzegowina nach Kroatien und damit in die Europäische Union einreisen.

44 Stangen Zigaretten im Auto

Wie die kroatische Zollverwaltung am Montag, dem 23. November, mitteilte, fanden die Beamten bei der Kontrolle des Pkw insgesamt 8.800 Zigaretten. Das entspricht bei handelsüblichen Packungsgrößen 440 Packungen beziehungsweise 44 Stangen. Der Lenker hatte die Tabakwaren beim Grenzübertritt nicht angemeldet. Damit verstieß er nach Angaben der Behörden gegen das kroatische Verbrauchsteuergesetz.

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Nur 40 Zigaretten abgabenfrei

Besonders wichtig für Reisende: Wer mit dem Auto aus Bosnien-Herzegowina, Serbien oder Montenegro nach Kroatien einreist, darf grundsätzlich nur 40 Zigaretten, also zwei Packungen, abgabenfrei mitnehmen. Der Österreicher hatte somit das 220-Fache dieser regulären Freimenge im Fahrzeug.

Eine häufige Verwechslung betrifft die Grenze von 200 Zigaretten. Diese gilt in Kroatien bei der Einreise aus einem Nicht-EU-Land mit dem Flugzeug, nicht bei der Einreise mit dem Auto. Für bestimmte Bewohner von Grenzgebieten gelten sogar strengere Bestimmungen. Sie dürfen unter den entsprechenden Voraussetzungen lediglich 25 Zigaretten abgabenfrei mitbringen.

9.000 Euro Strafe verhängt

Für den Verstoß erhielt der österreichische Staatsbürger einen Strafbescheid über 9.000 Euro. Außerdem beschlagnahmten die Zollbeamten sämtliche 8.800 Zigaretten. Ob der Mann die Geldstrafe bereits bezahlt hat, geht aus der offiziellen Mitteilung nicht hervor. Auch über die Herkunft der Zigaretten oder einen möglichen Weiterverkauf machten die Behörden keine Angaben.

Was Reisende beachten müssen

Wer mehr als die erlaubte Freimenge mitnehmen möchte, muss die Tabakwaren grundsätzlich beim Zoll anmelden. Bei einer Einfuhr für den persönlichen Bedarf kann die Mitnahme größerer Mengen unter bestimmten Voraussetzungen gegen Zahlung der entsprechenden Abgaben möglich sein. Die reguläre Freimenge ist also nicht mit einem absoluten Einfuhrverbot gleichzusetzen. Bei sehr großen Mengen gelten allerdings zusätzliche Voraussetzungen, insbesondere hinsichtlich des nicht kommerziellen Charakters der Einfuhr.

Entscheidend ist außerdem, an welcher Grenze Reisende in die EU einreisen und welches Verkehrsmittel sie benutzen. Die Bestimmungen für eine Autofahrt aus einem Nicht-EU-Land unterscheiden sich deutlich von jenen für Reisen innerhalb der Europäischen Union. Der aktuelle Fall zeigt, wie teuer ein Verstoß gegen die Zollbestimmungen werden kann. Neben hohen Geldstrafen droht auch die vollständige Beschlagnahme der nicht ordnungsgemäß eingeführten Waren.