Er wächst jahrelang auf dem Feld, bis er im Wohnzimmer glänzt. Für Patrick Klein beginnt die Arbeit lange vor dem ersten Kerzenlicht.

Ehe ein Christbaum verkauft werden kann, muss er acht bis zwölf Jahre heranwachsen. Zum Weihnachtsfest gehört für 92 Prozent der Oberösterreicher ein geschmückter Baum. Bis dieser im Wohnzimmer steht, ist allerdings viel Pflegearbeit nötig. Dem Verein OÖ Christbaumbauern sind etwa 140 Betriebe angeschlossen. Zusammen kommen sie auf eine Fläche von rund 400 Hektar, die sich über ganz Oberösterreich verteilt.

Arbeit nach Feierabend

Zu diesen Christbaumbauern zählt Patrick Klein aus Sattledt im Bezirk Wels-Land. Der 32-Jährige führt den Betrieb seines Onkels neben seinem eigentlichen Beruf weiter. Auf rund 1,5 Hektar stehen bei ihm hauptsächlich Nordmanntannen, dazu kommen Blaufichten, Coloradotannen und Nobilistannen.

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Neben dem Beruf sei der Anbau von Christbäumen nur mit viel Organisation zu bewältigen, sagt Klein. Den Rhythmus seines Jahres gebe vor allem die arbeitsintensive Vorweihnachtszeit vor. Stoße er auf Social Media auf Fotos, die seine Bäume in Wohnzimmern zeigen, dann habe sich der Aufwand für ihn ausgezahlt.

Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer, hebt hervor, mit welcher Sorgfalt die Bauernfamilien ihre Bäume pflegen und schneiden. Diese Verbundenheit und die Qualität seien es, die für ihn einen heimischen Christbaum besonders wertvoll machten.

Herkunftsschleife als Versprechen

Beim Kauf hilft die rot-weiß-rote Herkunftsschleife, die Herkunft eines Baums zu erkennen. Vereinsobmann Klaus Gschwendtner sieht darin ein Versprechen. Der Baum sei frisch und stamme aus der Nähe, außerdem stecke ein Betrieb dahinter, der einen Namen und ein Gesicht habe. Auch von Kundschaft, die dem Betrieb seit vielen Jahren die Treue hält, berichtet Gschwendtner: „Viele unserer Kundinnen und Kunden kommen seit Jahren zu uns. Manche haben schon als Kinder mit ihren Eltern den Baum ausgesucht und bringen jetzt ihre eigenen Kinder mit.“