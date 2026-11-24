Eine Fahne weht über St. Pölten, doch die Botschaft zielt auf Orte ohne Mauern. Die Gefahr, um die es heuer geht, braucht nur einen Bildschirm.

Vor dem Landhausschiff in St. Pölten haben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am Dienstag die Fahne gegen Gewalt an Frauen gehisst. Einen Schwerpunkt bildet heuer die zunehmende Gewalt im digitalen Raum. Anlass der Aktion ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November. Mit diesem Datum beginnt auch die internationale Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, die bis zum 10. Dezember läuft, dem Internationalen Tag der Menschenrechte.

In Niederösterreich wurden bis Ende Oktober 2026 rund 2.300 Annäherungs- und Betretungsverbote verzeichnet. Bis zum 10. November desselben Jahres fielen vier Frauen einem Femizid zum Opfer.

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Digitale Gewalt

Im Jahr 2025 registrierte man im Bundesland 70 Anzeigen wegen Cyberstalking, 82 Prozent der Opfer waren weiblich. Zu den weiteren Formen digitaler Gewalt zählen Hassnachrichten, die unerlaubte Verbreitung intimer Bilder, digitale Überwachung sowie manipulierte Bilder und Videos, sogenannte Deepfakes.

„Digitale Gewalt ist keine virtuelle Gewalt, sondern hat ganz reale Folgen für die betroffenen Frauen“, betonte Teschl-Hofmeister. Die Landesrätin erklärte, die Präventionsarbeit müsse laufend weiterentwickelt werden.

Präventive Maßnahmen

Das Land setzt auf regionale Vernetzungskonferenzen, auf das Aktionspaket Zivilcourage für Gemeinden sowie auf Informations- und Bildungsinitiativen. Gezielt mit digitaler Gewalt befasst sich am 26. November die Tagung „Virtuelle Welten, reale Sorgen“ an der Pädagogischen Hochschule. Zu den Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zählen zudem die Kampagne „Check den Respekt“, die Initiative „NÖ sagt Nein zu K.O.-Tropfen“ sowie Informationsangebote für Gemeinden. Das Unterstützungsnetz in Niederösterreich umfasst Frauen- und Mädchenberatungsstellen, Gewaltschutzzentren und sechs Frauenhäuser.

Mikl-Leitner verlangte klare Konsequenzen für Täter und verlässliche Unterstützung für Betroffene. „Gewaltschutz ist eine gemeinsame Verantwortung“, sagte die Landeshauptfrau. Weitere Informationen und Hilfsangebote finden sich unter stopp-gewalt.at sowie auf der Gewaltschutz-Seite des Landes Niederösterreich.