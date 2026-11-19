Wien dreht den Blick um: Eine stadtweite Kampagne gegen Gewalt an Frauen richtet sich erstmals gezielt an Männer als Verbündete.

Unter dem Motto „Zeig Haltung! Gegen Gewalt an Frauen.“ lanciert die Stadt Wien im Rahmen der internationalen Aktionstage „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ eine Sensibilisierungskampagne, die sich über das gesamte Stadtgebiet erstreckt. Erstmals werden dabei gezielt auch Männer angesprochen. Die Aktion läuft von 25. November bis 10. Dezember 2026.

Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch hält dazu fest: „Gewalt gegen Frauen ist nie akzeptabel, egal in welcher Form und Gewaltschutz geht uns alle an.“ Die Kampagne soll Bewusstsein schaffen, Hilfsangebote bekannter machen und Männer als Partner in die Prävention einbinden. Die Stadt setzt dabei auf aufmerksamkeitsstarke Bilder und Slogans. Neu ist der gezielte Fokus auf Männer als aktive Verbündete. Die zentrale Botschaft lautet: „Schau nicht weg. Sprich es an.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Haltung im Alltag

Gewalt gegen Frauen versteht die Stadt als gesamtgesellschaftliches Problem, dem im Alltag begegnet werden kann. Aufgegriffen werden Situationen, in denen Haltung gefragt ist, etwa bei abwertenden Sprüchen oder wenn Grenzen überschritten werden. Die Kampagne will positive Männlichkeitsbilder stärken und ein gleichberechtigtes Miteinander vermitteln.

Hanel-Torsch erklärt: „Mit der Kampagne wollen wir daher Bewusstsein schaffen, Hilfsangebote bekannt machen und Männer ermutigen, Verantwortung zu übernehmen. Denn jeder kann einen Unterschied machen, ob im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder im digitalen Raum.“ Mit Blick auf Entwicklungen in sozialen Medien sagt sie: „Diese Entwicklungen zeigen: Prävention muss dort ansetzen, wo Gewalt entsteht. Bereits Burschen müssen für Respekt, Konsens und gewaltfreie Konfliktlösung sensibilisiert werden.“

Frauennotruf Wien

Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien ist unter 01/71 71 9 rund um die Uhr erreichbar, und zwar an 365 Tagen im Jahr. Das Angebot richtet sich an Frauen und Mädchen ab 14 Jahren. Auch Angehörige, Kolleginnen und Kollegen oder Freundinnen und Freunde können sich melden.

Die Beratung erfolgt telefonisch, per E-Mail oder nach Terminvereinbarung persönlich. Sie ist kostenlos, vertraulich und kann anonym in Anspruch genommen werden. Bei Bedarf werden Dolmetscherinnen beigezogen. Männer, die Unterstützung suchen oder eine Beratung wünschen, können sich an die Männerberatung Wien wenden. Sie ist unter 01/603 28 28 oder online unter www.maenner.at erreichbar.

Den 24-Stunden Frauennotruf gibt es seit 1996, er besteht also seit 30 Jahren. Im Jahr 2025 verzeichnete er 9.335 Beratungskontakte, darunter 3.400 Erstkontakte, durchschnittlich 26 pro Tag. 62 Prozent der Kontakte liefen telefonisch, 32 Prozent per E-Mail und 6 Prozent persönlich.

Bei den Erstkontakten ging es in 41 Prozent der Fälle um psychische Gewalt, in 36 Prozent um körperliche und in 19 Prozent um sexualisierte Gewalt. 3 Prozent waren K.O.-Mittel-Verdachtsfälle. Den Daten zufolge ging die Gewalt in 95,1 Prozent der Fälle vom sozialen Nahbereich aus, am häufigsten mit 39,9 Prozent von aktuellen Beziehungspartnern. 94 Prozent der Täterinnen und Täter waren männlich. In der länger andauernden Beratung entfielen 49 Prozent auf sexualisierte Gewalt, 24 Prozent auf psychische Gewalt und 22 Prozent auf körperliche Gewalt.

Das zehnköpfige Team aus Klinischen Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Juristinnen bietet darüber hinaus Prozessbegleitung, Begleitung zu Polizei und Gericht sowie fachliches Coaching für Gesundheits- und Bildungspersonal. Dazu kommen Vorträge, Workshops und Schulungen. Hanel-Torsch sagt: „Es ist wichtig, dass Frauen wissen, dass sie in einer Notlage professionelle Ansprechpersonen haben, etwa beim 24-Stunden Frauennotruf.“ Weitere Informationen zur Kampagne und zu den Hilfsangeboten gibt es unter www.wien.gv.at/gewaltschutz.