Der Stürmer lächelt in die Kamera, das Knie ist frisch operiert. Haris Tabakovic hinterlässt seinem Arzt ein besonderes Andenken.

Der bosnisch-herzegowinische Teamspieler Haris Tabakovic ist nach einer Meniskusverletzung am rechten Knie operiert worden. Nach dem Eingriff meldete sich der Stürmer mit einem gemeinsamen Foto mit seinem Arzt aus dem Spital. Dem Mediziner machte er ein Trikot der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina mit der Nummer 23 zum Geschenk.

Unmittelbar vor der Operation war seine Frau Sabrina bei ihm. Auf Instagram veröffentlichte sie Bilder, die Haris im Spitalsbett mit erhobenem Daumen zeigen. Sie selbst steht in Schutzkleidung neben ihm.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Zeit in Sarajevo

Einige Tage davor hielt sich das Ehepaar in Sarajevo auf. Die beiden schlenderten durch die Stadt und genossen gutes Essen.

Verletzung in Solna

Zugezogen hatte sich Tabakovic die Verletzung am 14. November im Nations-League-Spiel gegen Schweden in Solna. Schon in der ersten Halbzeit musste er vom Platz. Seine Mannschaft unterlag am Ende mit 2:3.

Jetzt steht die Genesung im Mittelpunkt.

Bis zum Ende dieses Jahres wird der Stürmer nicht mehr auflaufen.