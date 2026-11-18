Stürmer Tabakovic hat sich im Länderspiel gegen Schweden einen Meniskusriss zugezogen. Er wurde erfolgreich operiert und fällt bis zum Jahresende aus, die Genesung läuft.

Bosnien und Herzegowina musste sich Schweden mit 2:3 geschlagen geben. Tabakovic verletzte sich dabei am Knie, Teamchef Sergej Barbarez bestätigte die Diagnose Meniskusriss.

Dank an Unterstützer

Nach dem Eingriff meldete sich Tabakovic in den sozialen Netzwerken zu Wort und bedankte sich für die zahlreichen Genesungswünsche. „Die Operation ist erfolgreich verlaufen, jetzt folgt die Genesung. Danke für eure Unterstützung und dafür, dass ihr an mich gedacht habt. Das bedeutet mir wirklich viel. Ich komme noch stärker zurück!“, schrieb er. Dem operierenden Arzt schenkte er ein Dress der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina.

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Rückkehr im März

Tabakovic wird bis zum Jahresende pausieren müssen.

Teamchef Barbarez kündigte an, dass der 32-jährige Stürmer von RB Salzburg für die im März angesetzten Play-off-Spiele einsatzbereit sein werde.