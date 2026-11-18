Auf der Bühne singt er für Brautpaare, im Gerichtssaal geht es um schwere Vorwürfe. Ein Gang ins Heilbronner Rathaus steht im Mittelpunkt.

Vor dem Landgericht Heilbronn wird derzeit die Berufung gegen einen 20-jährigen Hochzeitssänger verhandelt. Ihm werden Vergewaltigung, Nötigung und vorsätzliche Körperverletzung zur Last gelegt. Nach Darstellung der Anklage wollte er sich über eine Schwangerschaft ein Aufenthaltsrecht verschaffen. Das Urteil wird im Februar erwartet.

Beim Angeklagten handelt es sich um Yusufcan S., einen türkischen Staatsbürger. Er soll eine 26-jährige Frau aus dem Landkreis Ludwigsburg, die er über das Internet kennengelernt hatte, wiederholt vergewaltigt haben. Der Anklage zufolge sollte die Inhaberin eines deutschen Passes ein Kind von ihm austragen, damit er als Vater einen Aufenthaltstitel erhält.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann mehrfache Vergewaltigung, Nötigung und Körperverletzung vor. Den Vergewaltigungsvorwurf weist er zurück und beruft sich auf Einvernehmlichkeit. Zugegeben hat er hingegen einen Schlag ins Gesicht, außerdem den illegalen Waffenbesitz und den Drogenkonsum.

Mutmaßlicher Tatablauf

Den Ermittlungen zufolge nahm der Sänger über Instagram Kontakt zu der türkischstämmigen Krankenschwester auf. Nachdem es zu persönlichen Treffen gekommen war, soll er Ende März 2025 Sex von ihr verlangt haben. Als sie das ablehnte, habe er sie mehrfach vergewaltigt.

Die Frau wurde schwanger. Am 5. Juni 2025 soll er sie gegen ihren Willen ins Heilbronner Rathaus gebracht und sie gezwungen haben, eine Vaterschaftsanerkennung zu unterschreiben. Der Staatsanwalt schilderte: „Als die Geschädigte in der Warteschlange umkehren wollte, schlug ihr der Angeklagte ins Gesicht.“ Zuvor soll der Mann ihr gedroht haben, sie „abzustechen“, falls sie das Kind nicht austragen wolle, so die Staatsanwaltschaft. Den Mitarbeitern der Behörde fiel die Situation laut Anklage nicht auf.

Eine Woche nach dem Vorfall im Rathaus wandte sich die Frau an die Polizei. Ein Richter ordnete daraufhin Untersuchungshaft an. Das Amtsgericht Heilbronn verurteilte den Angeklagten zu drei Jahren und zwei Monaten Haft. In die Strafe wurden weitere Delikte einbezogen, darunter illegaler Waffenbesitz und räuberischer Diebstahl. Die Frau ließ die Schwangerschaft später abbrechen.

Der Mann war im Februar 2024 nach Deutschland gekommen und hatte laut Behörde einen unbegründeten Asylantrag gestellt. Er wurde ausgewiesen, reiste aber im Oktober 2024 erneut ein. Er bezog Sozialleistungen und verdiente Geld mit Auftritten als Hochzeitssänger und mit Clips für soziale Medien.

Berufungsverfahren

Gegen das Urteil gingen beide Seiten in Berufung. Die Staatsanwaltschaft verlangt eine höhere Strafe, der Angeklagte will einen Freispruch vom Vorwurf der Vergewaltigung erreichen. Das Landgericht Heilbronn möchte sein Urteil im Februar verkünden.