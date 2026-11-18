Zwei Konkurrenten bündeln ihre Kräfte, eine Marke verschwindet. Auf dem deutschen Paketmarkt verschieben sich die Gewichte.

GLS und DPD legen ihr Paketgeschäft in Deutschland in einem neuen Gemeinschaftsunternehmen zusammen. 80 Prozent der Anteile hält der Eigentümer von GLS, 20 Prozent der Eigentümer von DPD. Die Behörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen.

Wie die beiden Firmen mitteilten, überführen sie ihre Vermögenswerte im deutschen Paketdienst in die neue Einheit. Der Zusammenschluss zielt auf den deutschen Markt und braucht die übliche Freigabe der zuständigen Stellen. Durch die Aufteilung von 80 zu 20 liegt die Mehrheit an der neuen Gesellschaft bei der GLS-Seite.

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Eigentümer und Standorte

GLS Logistics hat seinen Sitz in Neuenstein in Hessen und gehört zur GLS Group, einem Schwesterunternehmen der britischen Post Royal Mail. Über eine Beteiligungsgesellschaft sind die Unternehmen Teil des Portfolios des tschechischen Investors Daniel Kretinsky, der unter anderem auch an Metro und Totalenergies beteiligt ist.

DPD befindet sich bislang im Besitz von Geopost, dessen Eigentümer wiederum die französische Post La Poste ist. DPD Deutschland ist in Aschaffenburg in Bayern angesiedelt. In den kommenden Jahren will die neue Firma 500 Mio. Euro investieren. Die Marke DPD wird in Deutschland künftig nicht mehr verwendet, das Gemeinschaftsunternehmen firmiert unter dem Namen GLS.

Marktvergleich

Der Jahresumsatz des neuen Unternehmens soll bei mehr als vier Mrd. Euro liegen, pro Jahr sollen rund 700 Millionen Sendungen zugestellt werden. Zum Vergleich: DHL brachte es im vergangenen Jahr in Deutschland auf etwa zwei Milliarden Zustellungen und einen Umsatz von 8,2 Mrd. Euro.

Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet der Zusammenschluss künftig eine kleinere Auswahl an Paketdienstleistern. Neben der neuen Einheit unter der Marke GLS sind weiterhin Hermes, Fedex und UPS im Geschäft. Amazon unterhält zudem einen eigenen Zustelldienst.