Zwei Weltreligionen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Neue Prognosen zeigen, wann die Rangfolge kippt und was sie antreibt.

Der Islam wächst laut dem Pew Research Center schneller als das Christentum. Als Grund nennt das Institut, das seit 25 Jahren Berichte zur religiösen Demografie veröffentlicht, die höheren Geburtenraten unter Muslimen. Bis etwa 2035 dürfte die Zahl der Muslime weltweit jene der Christen übertreffen.

Für das Jahr 2020 beziffert Pew die Zahl der Christen mit 2,27 Milliarden, jene der Muslime mit 2,02 Milliarden. Bis 2035 sollen es 2,57 Milliarden Muslime und 2,52 Milliarden Christen sein. Für 2070 prognostizieren die Forscher mehr als 3,6 Milliarden Muslime und etwas weniger als drei Milliarden Christen. Die Weltbevölkerung wächst von 2020 bis 2070 demnach um 29 Prozent. Die Zahl der Christen steigt um 30 Prozent, jene der Muslime um 80 Prozent.

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Geburtenraten im Fokus

In die Projektionen fließen Altersstruktur, Fertilität, Wechsel der Religionszugehörigkeit und Migration ein. Ausgangspunkt sind die Bestände von 2020, die Werte für 2035 und 2070 markieren die Trendlinie. Nach der aktuellen Dynamik legt der Islam in den kommenden Jahrzehnten stärker zu als das Christentum.

Hauptgrund ist laut Pew die höhere Geburtenrate unter Muslimen. Zwischen 2020 und 2025 brachte eine Muslimin im Schnitt 3,1 Kinder zur Welt, eine Christin 2,5 und alle übrigen Frauen 1,6. Als Schwelle für den Bestandserhalt gelten 2,1 Kinder pro Frau, nur dann ersetzt sich jede Generation selbst. „Das sind Babys“, sagte der leitende Demograf Conrad Hackett. Konversionen spielten gegenüber der Geburtenrate eine geringere Rolle, betonte er.

Regionale Verschiebungen

Auch regional zeichnen sich deutliche Verschiebungen ab. In den USA könnte der Anteil der Christen von derzeit 62 Prozent bis 2065 unter die Marke von 50 Prozent fallen. In Kanada rechnet Pew mit einem solchen Rückgang schon bis 2030.

Ein wichtiger Faktor dafür ist der Anstieg der Konfessionslosen. Den größten Anteil am künftigen Bevölkerungswachstum sieht Pew in Afrika, vor allem südlich der Sahara. Bis 2070 wird mehr als die Hälfte der Christen weltweit in Subsahara-Afrika leben. Der Kongo könnte die USA dann als das Land mit den meisten Christen ablösen.