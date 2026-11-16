Bittere Diagnose für Haris Tabaković: So lange fällt der Stürmer aus

Ein Geräusch im Knie, ein vorzeitiges Aus nach 39 Minuten. Für Salzburgs Topscorer beginnt eine Phase voller Ungewissheit.

Red Bull Salzburg muss voraussichtlich bis Jahresende auf seinen Torjäger Haris Tabaković verzichten. Der bosnische Nationalspieler erlitt beim Nations-League-Spiel gegen Schweden eine Meniskusverletzung und soll noch diese Woche operiert werden. Das bestätigte Bosniens Teamchef Sergej Barbarez am Montag.

Beim 2:3 gegen Schweden war für den Stürmer schon in der 39. Minute Schluss. Unmittelbar nach der Partie äußerte Bosniens Teamchef Sergej Barbarez einen ersten Verdacht: „Das Außenband im Knie müssen wir untersuchen lassen. Er hat ein Geräusch gehört.“

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Barbarez‘ Prognose

Barbarez bestätigte am Montag, dass die Befürchtungen nach der Verletzung berechtigt waren. Betroffen ist der Meniskus in jenem Knie, das Tabaković bereits zweimal verletzt hatte. Eine Operation sei noch in dieser Woche vorgesehen. Der Teamchef rechnet mit einer Pause bis Ende Dezember. Anfang 2027 könnte der Angreifer wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Für die Nationalmannschaft hofft Barbarez, dass Tabaković im März wieder einsatzbereit ist.

Salzburg wartet auf Untersuchungen

Red Bull Salzburg hat die Diagnose und den angekündigten Eingriff bislang nicht selbst offiziell bestätigt. Tabaković soll am Montag aus dem bosnischen Teamcamp in Zenica abreisen. Für Dienstag sind weitere medizinische Untersuchungen in Salzburg vorgesehen, die Aufschluss über die Verletzung und den weiteren Behandlungsplan geben sollen.

Tabaković ist einer der wichtigsten Offensivspieler der Salzburger. In 21 Pflichtspielen erzielte er bereits 15 Tore, davon acht in der Bundesliga. Bis zur Winterpause stehen für Salzburg noch sechs Partien in der Meisterschaft und der Europa League an. Sein Ausfall trifft die Mannschaft damit in einer entscheidenden Phase der Saison.

Und die könnten ohne den Angreifer deutlich schwieriger werden.