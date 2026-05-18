Gips statt WM: Bosnien muss auf Top-Stürmer Tabakovic verzichten

Ausgerechnet im letzten Saisonspiel – ein Zweikampf beendet Haris Tabakovics WM-Träume abrupt.

Bosnien und Herzegowina muss bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft auf einen seiner gefährlichsten Angreifer verzichten. Wie das Portal Klix.ba berichtet, wird Haris Tabakovic nach einer schweren Verletzung nicht rechtzeitig fit sein. Der Stürmer läuft derzeit mit einem Gips, die Ausfallzeit wird auf mindestens drei Monate geschätzt.

Sollte ein operativer Eingriff notwendig werden – was die behandelnden Ärzte empfehlen – könnte die Pause sogar ein halbes Jahr betragen. Für Teamchef Sergej Barbarez kommt der Ausfall zur denkbar ungünstigsten Zeit, denn Tabakovic absolvierte gerade eine der stärksten Saisonen seiner Karriere.

Schwerer Rückschlag

Die Verletzung ereignete sich in der 72. Minute des letzten Saisonspiels gegen Hoffenheim – ausgerechnet nach einem Zweikampf mit Ozan Kabak. Laut Klix.ba zog sich Tabakovic dabei einen Knochenbruch im Sprunggelenk zu. Bitter: Seine Borussia Mönchengladbach gewann die Partie noch souverän mit 4:0, und der Stürmer hatte zuvor sogar noch getroffen, ehe er verletzt vom Platz musste.

Nationalteam-Bilanz

Für die Nationalmannschaft stand Tabakovic bislang zehnmal auf dem Platz und erzielte dabei vier Treffer.

Sein Debüt im Trikot der „Zmajevi“ (bosnischer Spitzname „Die Drachen“) gab er in der EM-Qualifikation 2024 gegen Luxemburg – damals noch unter der Regie von Savo Milosevic.