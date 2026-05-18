18-Jähriger prügelt Mutter und Sohn – dann zwei Polizisten

Ein Sonntagabend in Wien eskaliert innerhalb von Minuten – und endet für fünf Personen mit Verletzungen und einem Einsatz der Berufsrettung.

Am Sonntagabend kam es in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem Gewaltvorfall, bei dem ein 18-Jähriger insgesamt fünf Menschen verletzte – darunter zwei Polizisten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 19 Uhr in der Sechshauser Straße.

Der 18-Jährige traf dort auf einen 17-jährigen Bekannten, der in Begleitung seiner 37-jährigen Mutter war. Ohne erkennbaren Anlass begann er, die beiden lautstark zu beschimpfen, bevor er der Frau einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. In der Folge gerieten die beiden jungen Männer in eine körperliche Auseinandersetzung.

Passant eingegriffen

Ein 46-jähriger Passant, der schlichtend eingriff, wurde von dem 18-Jährigen zu Boden geworfen und dabei verletzt. Den Ermittlungen zufolge dürften sich die beiden Teenager aus der Drogenszene kennen.

Die 37-jährige Mutter trug eine Verletzung an der Oberlippe davon. Der 17-Jährige sowie der Zeuge, der versucht hatte, die Situation zu entschärfen, wiesen Verletzungen an den Handgelenken sowie Schürfwunden auf.

Festnahme mit Komplikationen

Auch die Festnahme des 18-Jährigen verlief nicht ohne Komplikationen: Laut Polizeisprecherin Irina Steirer musste er mit körperlicher Gewalt überwältigt werden. „Dabei wurden zwei Beamte verletzt, die ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten.“

Alle fünf Verletzten wurden von der Berufsrettung Wien an Ort und Stelle versorgt. Schwerwiegende Verletzungen wie Knochenbrüche wurden bei keiner der betroffenen Personen festgestellt.

Gegen den 18-jährigen österreichischen Staatsbürger wurde Anzeige wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen die Staatsgewalt erstattet.