Messer-Drama am Fußballplatz – Zeuge verfolgte Täter bis zur Festnahme

Messerangriff auf einem Wiener Fußballplatz – ein mutiger Zeuge verfolgte den Täter, bis die Polizei zugriff.

Auf einem Fußballplatz in Wien-Favoriten kam es am Montagabend zu einem schweren Gewaltvorfall. Ein Mann soll mitten in einem Streit unvermittelt ein Messer gezogen und damit auf sein Gegenüber eingestochen haben. Ein Passant, der eingriff, um Schlimmeres zu verhindern, wurde dabei ebenfalls verletzt.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, saß ein 34-jähriger Mann mit Schnittverletzungen am Oberkörper und an den Armen am Boden. Die Beamten versorgten ihn noch vor dem Eintreffen der Rettung mit Erster Hilfe.

Nach Angaben der Polizei soll der Angreifer das Messer inmitten der Auseinandersetzung gezückt und mehrfach zugestochen haben. Ein Zeuge entschloss sich einzugreifen – und zog sich dabei selbst Verletzungen zu.

Flucht und Verfolgung

Der mutmaßliche Täter flüchtete unmittelbar nach der Tat. Der Zeuge ließ ihn jedoch nicht entkommen und nahm die Verfolgung auf.

Parallel dazu leitete die Polizei eine Großfahndung ein. Entscheidend für den Fahndungserfolg war der Zeuge, der den Flüchtenden durchgehend im Blick behalten hatte.

Täter geständig

Festgenommen wurde der 26-Jährige schließlich in der Wohnung seiner Eltern in der Nähe des Keplerplatzes. Die Kleidung war gewechselt, der Bart frisch rasiert – er hatte offenbar versucht, seine Identität zu verschleiern.

Die Polizei ließ sich davon nicht irreführen und identifizierte ihn anhand von Fotos zweifelsfrei. In der anschließenden Einvernahme zeigte sich der Mann geständig.

Das Opfer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert.