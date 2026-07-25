KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Unfall

Alko-Lenkerin rammt Radfahrer – Führerschein weg

Alko-Lenkerin rammt Radfahrer – Führerschein weg
FOTO: iStock/Toa55
1 Min. Lesezeit |

Eine Linkskurve, ein Rennradfahrer, eine alkoholisierte Lenkerin – auf der Rosegger Straße endete eine Fahrt mit schweren Folgen.

Am Montag kam es auf der Rosegger Straße in Wudmath zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land fuhr in einer Linkskurve frontal in einen entgegenkommenden Rennradfahrer. Der 57-jährige Villacher wurde durch den Aufprall gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Nachdem er noch an der Unfallstelle erstversorgt worden war, brachte ihn der Rettungsdienst ins LKH Villach.

Führerschein sichergestellt

Ein an der Unfallstelle durchgeführter Alkotest bestätigte, dass die Lenkerin erheblich alkoholisiert war. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Die Frau muss sich nun sowohl vor der Staatsanwaltschaft als auch vor der Bezirkshauptmannschaft verantworten.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Ukraine
Raketen auf Kyjiw: Selenskyj warnt vor nächstem Großangriff
| Pensionsreform
Längeres Arbeiten: ÖVP-Seniorenchefin bringt neues System ins Spiel
| Unfall
Alko-Lenkerin rammt Radfahrer – Führerschein weg
| Premiere
Neben Kirche und Dom: Hinweis auf Freitagsgebet erstmals auf Ortsschild
| Schwer verletzt
Zuschauer stürzt auf Straße – Radprofi kracht ungebremst ins Team-Auto (VIDEOS)
MEHR AKTUELLE NEWS