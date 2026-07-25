Alko-Lenkerin rammt Radfahrer – Führerschein weg

Eine Linkskurve, ein Rennradfahrer, eine alkoholisierte Lenkerin – auf der Rosegger Straße endete eine Fahrt mit schweren Folgen.

Am Montag kam es auf der Rosegger Straße in Wudmath zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land fuhr in einer Linkskurve frontal in einen entgegenkommenden Rennradfahrer. Der 57-jährige Villacher wurde durch den Aufprall gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Nachdem er noch an der Unfallstelle erstversorgt worden war, brachte ihn der Rettungsdienst ins LKH Villach.

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Führerschein sichergestellt

Ein an der Unfallstelle durchgeführter Alkotest bestätigte, dass die Lenkerin erheblich alkoholisiert war. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Die Frau muss sich nun sowohl vor der Staatsanwaltschaft als auch vor der Bezirkshauptmannschaft verantworten.