Totschläger, Messer, Pfefferspray: 24-Jähriger überlebt Hinterhalt knapp

Neun Messerstiche, Pfefferspray, ein Totschläger – ein junger Mann überlebt einen Hinterhalt in Wien-Döbling nur knapp.

Ein 24-Jähriger liegt nach einem brutalen Überfall in Wien-Döbling im Spital – mit neun Messerstichen, Schürfwunden im Gesicht und am Rücken sowie durch Pfefferspray stark gereizten Augen. Was als Treffen mit einer ihm bekannten Person geplant war, endete in einer Gewaltsituation: Kurz vor Mitternacht in der Heiligenstädter Straße tauchten plötzlich fünf weitere Personen auf, und die Lage eskalierte.

Attacke in der Garage

Was zunächst als verbale Auseinandersetzung begann, steigerte sich rasch zu massiver körperlicher Gewalt. Mehrere Angreifer schlugen auf den jungen Mann ein und drängten ihn in eine nahegelegene Garageneinfahrt.

Dort, zwischen parkenden Autos, setzten sie die Attacke fort – mit einem Totschläger, einem Messer und Pfefferspray, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer wurde wiederholt getroffen und besprüht, bis es schließlich zu Boden ging.

Täter auf der Flucht

Erst als ein Zeuge eingriff, ließen die Täter ab und flüchteten. Polizei und Berufsrettung rückten daraufhin aus. Die Angreifer sind nach wie vor auf der Flucht, die Ermittlungen laufen, wie die Wiener Polizei bestätigte.

Das Ausmaß der Verletzungen ist erheblich: neun Stichverletzungen im Gesäßbereich, Abschürfungen an Gesicht und Rücken sowie Augenreizungen durch den eingesetzten Pfefferspray.

Nach der notfallmedizinischen Versorgung vor Ort wurde der 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.