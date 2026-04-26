Kroatien greift durch – Neues Registrierungssystem für Touristen

Kroatien zieht Millionen Urlauber an – doch hinter den Kulissen rollt eine Regulierungswelle heran, die den Tourismus grundlegend verändern wird.

Kroatien hat im Tourismusjahr 2024 einen neuen Rekord aufgestellt. Bis Ende August 2025 zählte das Land rund 15,5 Millionen Gästeankünfte und 79,2 Millionen Übernachtungen – ein Zuwachs von etwa einem Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Laut kroati.de ist dabei allerdings ein Rückgang bei deutschen Reisenden zu verzeichnen. Als Ursachen werden gestiegene Unterkunftspreise sowie ein verändertes Buchungsverhalten genannt.

Neues Registrierungssystem

Wie zahlreiche andere europäische Reiseziele steht auch Kroatien vor dem Problem nicht registrierter Ferienunterkünfte. Die Regierung reagiert darauf mit einer neuen gesetzlichen Regelung, deren Herzstück ein verpflichtendes Registrierungssystem für Ferienwohnungen und Ferienhäuser ist. Wer künftig keine entsprechende Kennung vorweisen kann, darf seine Unterkunft auf gängigen Buchungsplattformen nicht mehr inserieren.

Den zugehörigen Gesetzentwurf stellte Tourismus- und Sportminister Tonci Glavina bereits im April vor, wie der „Merkur“ berichtet. Demnach müssen sämtliche Unterkünfte – von Ferienwohnungen über Zimmer bis hin zu Ferienhäusern – in einem zentralen System erfasst werden, das eine verbindliche Registrierungsnummer vergibt. Auch administrative Vorgänge wie die offizielle Anmeldung der Objekte sollen künftig über diese Plattform abgewickelt werden. Ohne gültige Kennung ist eine Listung auf Portalen wie Airbnb oder Booking.com nicht mehr möglich. Das Inkrafttreten ist für den 1. Juni 2026 vorgesehen.

Zur Durchsetzung der neuen Vorschriften werden die Kontrollbefugnisse ausgeweitet. Neben staatlichen Inspektoren sollen künftig auch Zollbehörden sowie kommunale Ordnungsdienste an der Überwachung beteiligt sein.

Weitere Änderungen

Darüber hinaus sind weitere Änderungen geplant, die auch Urlauber direkt betreffen. So soll der Ausschank und Konsum von Energy Drinks in Gastronomiebetrieben künftig verboten sein. Außerdem droht Vermietern, die keine Kurtaxe abführen, der Entzug ihrer Betriebserlaubnis.

Auch die Intervalle für Qualitätsprüfungen von Beherbergungsbetrieben werden neu geregelt. Private Ferienwohnungen, Zimmer und Ferienhäuser sollen fortan alle zehn Jahre neu bewertet werden. Für Hostels, Pensionen und Lodges ist ein Prüfzyklus von fünf Jahren vorgesehen – ein Rhythmus, der künftig ebenso für Hotels und Campingplätze gelten soll, die bislang alle vier Jahre kontrolliert wurden.

Endgültig verabschiedet ist das Regelwerk noch nicht: Bis zum 18. Mai 2026 können begründete Einwände eingebracht werden.