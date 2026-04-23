Urlaub wird zum Luxus – Millionen Europäer bleiben daheim

Urlaub war einmal Normalität – für immer mehr Europäer wird er zum Luxus, den sich nicht alle leisten können.

Für viele Europäerinnen und Europäer ist der Sommerurlaub längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Was über Jahrzehnte als fixer Bestandteil des Jahres galt, entwickelt sich zunehmend zum Privileg – und das nicht ohne Grund. Steigende Preise, anhaltende Inflation, geopolitische Verwerfungen und eine allgemeine wirtschaftliche Verunsicherung haben sich in den vergangenen Jahren zu einer Gemengelage verdichtet, die das Reiseverhalten spürbar verändert.

Risikoabwägung statt Erholung

Dass es sich dabei nicht um ein Randphänomen handelt, belegen Erhebungen aus dem Tourismusbereich. Rund 16 Prozent der Befragten gaben demnach an, ihre Urlaubspläne aufgrund globaler Krisen angepasst zu haben – wobei knapp die Hälfte dieser Gruppe die Reise gänzlich aufgegeben hat. Besonders auffällig: Nahezu vier von fünf Befragten meiden bewusst Destinationen, die politisch instabil oder von Konflikten betroffen sind.

Reisen galten lange als Ausdruck eines gesicherten Lebensstandards – heute stehen sie unter dem Vorbehalt wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen. Gleichzeitig drücken die gestiegenen Lebenshaltungskosten den finanziellen Spielraum vieler Haushalte. Wer ohnehin schon beim Alltag spart, denkt zweimal nach, bevor er Geld für eine Urlaubsreise ausgibt.

Wachsende Ungleichheit

Dabei zeigt sich eine wachsende Kluft: Während ein Teil der Bevölkerung nach wie vor unbesorgt in den Urlaub fährt, scheitern andere bereits in der Planungsphase. Im Jahr 2024 konnten sich EU-weit etwa 27 Prozent der Bevölkerung keine einwöchige Urlaubsreise leisten. In Österreich betrifft dies 1,71 Millionen Menschen, was etwa einem Fünftel aller Haushalte entspricht – was erklärt, warum das Reisen für immer mehr Menschen in die Kategorie des Entbehrlichen fällt.

Auch die Tourismusbranche spürt den Wandel: weniger Buchungen, kürzere Aufenthalte, zurückhaltendere Ausgaben. Ein Sektor, der jahrelang auf verlässliches Wachstum bauen konnte, sieht sich nun mit einer neuen Realität konfrontiert –

einer, in der Reisen immer seltener eine sichere Entscheidung und immer öfter eine bewusste Luxuswahl sind.