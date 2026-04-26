Triebwerk fängt Feuer: Airbus-Evakuierung mit fünf Verletzten (VIDEO)

Flammen am Triebwerk, 245 Menschen an Bord – kurz vor dem Abheben wird aus einem Routineflug ein Notfall.

Ein Swiss-International-Flug musste in der Nacht auf Sonntag am Flughafen Indira Gandhi International in Neu-Delhi kurz vor dem Abheben notgebremst werden. Beim Airbus A330 des Fluges LX147, der planmäßig nach Zürich hätte fliegen sollen, kam es während der Startbeschleunigung zu einem Triebwerksproblem – einem der Triebwerke fing dabei Feuer. An Bord befanden sich 228 Passagiere, vier Kleinkinder sowie 13 Besatzungsmitglieder.

Evakuierung & Verletzte

Die Crew brach den Startvorgang ab und entschied sich anschließend zur Evakuierung des Flugzeugs. Dabei wurden vier Passagiere sowie ein Crewmitglied verletzt. Letzteres zog sich eine Knöchelverstauchung zu, die verletzten Passagiere wurden in ein Krankenhaus gebracht. Swiss International hatte zunächst von sechs verletzten Passagieren gesprochen, korrigierte diese Zahl jedoch im Nachhinein.

In einer offiziellen Stellungnahme erklärte die Fluggesellschaft: „Kurz nach 1 Uhr Ortszeit am 26. April kam es während des Starts von Flug LX147 in Delhi zu einem Problem mit einem der Triebwerke. Die Besatzung brach den Start ab und entschied nach Einschätzung der Lage vorsorglich, das Flugzeug zu evakuieren.“ Die Airline gab zudem bekannt, eine eigens eingerichtete Task Force mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt zu haben.

Flughafenbetrieb gestört

Der Flughafen rief infolge des Vorfalls den Notstand aus. Der Betrieb auf der betroffenen Startbahn wurde zwischenzeitlich unterbrochen, inzwischen aber wieder aufgenommen.

Laut einem Bericht der Economic Times hatte das Feuer an einem der Triebwerke während der Beschleunigungsphase auf der Startbahn zu der Notevakuierung geführt.