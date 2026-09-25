Österreich: 16-Jähriger von zwei Draisinen überrollt

Ein Ausflug auf der Draisinenstrecke im Burgenland endet für einen 16-Jährigen mit einem Hubschraubereinsatz.

Ein 16-jähriger Ungar zog sich bei einer Draisinentour im Bezirk Oberpullendorf schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Der Jugendliche stolperte am Donnerstagnachmittag, als er versuchte, nach dem Passieren einer Bahnschranke wieder auf seine Draisine aufzusteigen. Dabei geriet er unter zwei nachfolgende Fahrzeuge, die ihn überrollten. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte den Vorfall.

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Der 16-Jährige wurde anschließend per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt transportiert.

Ungarische Jugendgruppe

Der Verletzte gehörte einer Gruppe gleichaltriger Jugendlicher aus Ungarn an, die gemeinsam einen Ausflug auf der burgenländischen Draisinenstrecke unternahmen. Die Route verläuft auf einer 23 Kilometer langen stillgelegten Bahnstrecke, deren Start- und Endpunkt der Bahnhof Oberpullendorf bildet.

Der Unfall ereignete sich, nachdem der Teenager eine Bahnschranke geöffnet und anschließend wieder geschlossen hatte.

Alkohol spielte nach Angaben der Polizei weder beim Verletzten noch bei den übrigen Beteiligten eine Rolle.