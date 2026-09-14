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Bergunfall

Schritt ins Leere: 31-Jähriger stürzt 100 Meter in die Tiefe

Schritt ins Leere: 31-Jähriger stürzt 100 Meter in die Tiefe
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Schritt ins Leere, 100 Meter freier Fall: Am Wetterspitzgipfel endet eine Bergtour für einen 31-Jährigen im Schockzustand.

Am vergangenen Samstag verunglückte ein 31-jähriger Bayer im Bereich der Inneren Wetterspitze schwer. Der Mann befand sich gemeinsam mit zwei Männern, die er während der Tour kennengelernt hatte, auf dem Abstieg vom Gipfel.

Sturz in die Tiefe

An einer steil abfallenden, mit einem Seil gesicherten Passage trat er ins Leere und stürzte über felsiges Gelände rund 100 Meter in die Tiefe.

Da die beiden Begleiter den Verunglückten nicht aus eigener Kraft erreichen konnten, setzten sie unverzüglich einen Notruf ab. Der Notarzthubschrauber Martin 8 rückte daraufhin aus und barg den schwer verletzten Mann.

Anschließend wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in die Klinik Innsbruck geflogen.

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