Iran attackiert Österreich: Atomchef darf nicht nach Wien

Wien, Schauplatz internationaler Diplomatie – und nun Mittelpunkt eines handfesten Streits zwischen Iran und dem Westen. Mohammad Eslami, der Chef der iranischen Atombehörde, kann an der laufenden Jahrestagung der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien nicht teilnehmen. Der Iran richtet deshalb schwere Vorwürfe sowohl an Österreich als auch an die Vereinten Nationen. Konkret wurde Eslami eine Ausnahmegenehmigung der UN verwehrt, die angesichts seines internationalen Reiseverbots für eine Einreise nach Wien erforderlich gewesen wäre.

Darüber hinaus soll Österreich dem iranischen Atomchef kein Visum ausgestellt haben. Nach österreichischen Angaben hatte Wien beim Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats eine Ausnahmegenehmigung von Eslamis Reiseverbot beantragt, die jedoch abgelehnt wurde – in der Folge war Österreich verpflichtet, die Einreise und damit das Visum zu verweigern. Teheran wertet diesen Vorgang als „schwerwiegenden Verstoß gegen die Rechte des Iran“ als IAEA-Mitgliedsstaat.

Belastete Diplomatie

Der Konflikt trifft auf einen ohnehin belasteten diplomatischen Hintergrund. Seit den Angriffen auf iranische Atomanlagen im Juni 2025 haben sich die Beziehungen zwischen Teheran und westlichen Staaten erheblich verschlechtert. Vor diesem Hintergrund trat Irans IAEA-Botschafter Reza Najafi vor den versammelten Delegierten auf und machte deutlich, dass der Ausschluss Eslamis „gegen die Regeln und den Geist der internationalen Zusammenarbeit“ verstoße.

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Österreich unter Druck

Als Gastgeberland der IAEA gerät Österreich durch die iranischen Vorwürfe unter Druck. Teheran wirft Wien vor, durch die Verweigerung des Visums gegen diplomatische Gepflogenheiten verstoßen zu haben, die einem Gastgeberstaat gegenüber Vertretern von Mitgliedsstaaten internationaler Organisationen üblicherweise obliegen. Das iranische Außenministerium bestellte den österreichischen Chargé d’Affaires in Teheran ein und legte offiziell Protest dagegen ein, dass Österreich der Delegation um Eslami kein Visum ausgestellt und damit dessen Teilnahme an der 70. IAEA-Generalversammlung verhindert hat.

Der Vorfall wirft damit grundsätzliche Fragen zur Rolle und Verantwortung von Gastgeberländern im Rahmen multilateraler Institutionen auf.