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Nahostkonflikt

Trump ist überzeugt: Iran-Krieg endet „unmittelbar“ nach den Kongresswahlen

Trump ist überzeugt: Iran-Krieg endet „unmittelbar“ nach den Kongresswahlen
(FOTO: EPA / YURI GRIPAS / POOL)
2 Min. Lesezeit |

Trump setzt dem Iran ein Datum – und ein Flugzeug aus Katar sorgt kurz vor seiner Abreise für Aufregung.

Donald Trump hat am Mittwoch eine weitreichende Prognose zum Verlauf des Konflikts zwischen den USA und dem Iran abgegeben: Der bewaffnete Konflikt werde „unmittelbar nach“ den US-Zwischenwahlen am 3. November enden. Trump zeigte sich überzeugt, dass das Mullah-Regime nicht in der Lage sein werde, bis zu diesem Datum standzuhalten. Zugleich warf er der iranischen Führung vor, die Wahlen beeinflussen zu wollen – ein Versuch, der nach seiner Einschätzung scheitern werde.

Eskalation im Konflikt

Zuletzt hatte der Konflikt deutlich an Schärfe gewonnen. Laut US-Zentralkommando griffen die US-Streitkräfte am 5. September drei iranische Rohöltanker an, nachdem der Iran ballistische Raketen auf zwei US-Navy-Schiffe abgefeuert hatte. Die Revolutionsgarden reagierten mit Raketenangriffen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien sowie mit Attacken auf Schiffe im Persischen Golf. Die US-Angriffe umfassten nach offiziellen Angaben mehr als 80 Ziele, darunter Luftabwehrsysteme, Küstenradar und Schnellboote – eine Reaktion auf iranische Angriffe auf drei Tanker in der Straße von Hormuz.

Parallel dazu weitete der Iran sein maritimes Sperrgebiet in der Straße von Hormuz aus – eine Entwicklung, die die geopolitischen Spannungen in der Region weiter verschärft und auch für die BKS-Diaspora nicht ohne Bedeutung ist.

Air Force One verzögert

Noch vor seinem Abflug zum Midterms-Parteitag der Republikaner kam es zu einer unerwarteten Verzögerung: Die neue Air Force One, ein Geschenk des Emirats Katar, musste einem ungeplanten Sicherheitscheck unterzogen werden. Bereits in der Vergangenheit hatte der Flugzeugtyp Boeing 747 technische Diskussionen ausgelöst.

Trumps Rede beim Parteitag wird für 20.15 Uhr Ortszeit erwartet, was in Mitteleuropa 3.15 Uhr MESZ am Donnerstag entspricht.

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KO KOSMO-Redaktion
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