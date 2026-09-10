Kongresswahl: Trump verspricht allen Wählern 5.000 Dollar bei einem Sieg

5.000 Dollar für jeden Erwachsenen – Trumps neues Versprechen an die Wähler hat eine klare Bedingung.

Donald Trump hat beim Parteitag der Republikaner in Dallas, Texas, eine Maßnahme angekündigt, die er als wirtschaftlichen Anreiz für die bevorstehenden Kongresswahlen positioniert: Im Fall eines republikanischen Wahlsiegs sollen alle erwachsenen US-Bürger einen Betrag von 5.000 Dollar erhalten. Das Programm, das unter dem Begriff „Trump-Dividende“ kursiert, ist an eine Bedingung geknüpft – das Geld darf ausschließlich im Inland ausgegeben werden.

Trumps Appell

In seiner Rede vor den Parteianhängern im American Airlines Center in Dallas appellierte Trump an die Wählerinnen und Wähler, die Kongresswahlen am 3. November als persönliche Entscheidung zu begreifen. „Ich bitte euch, so zu tun, als stünde ich auf dem Stimmzettel“, sagte er. Die Abstimmung bezeichnete er als historische Weichenstellung: „Eure Stimme wird darüber entscheiden, ob unser Land […] ins Straucheln gerät oder vorwärts stürmt und niemals zurückblickt.“ Zugleich richtete er einen klaren Appell an die Verwendung der in Aussicht gestellten Mittel: „Wir wollen nicht, dass ihr nach Kanada geht, nach China oder Deutschland.“

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Protektionistische Grundhaltung

Die Bedingung, das Geld ausschließlich im Inland zu verwenden, spiegelt eine protektionistische Grundhaltung wider, die Trumps Wirtschaftspolitik seit Jahren prägt.