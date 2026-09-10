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Vermisstenfall

25-Jährige verschwindet aus Klinik – seit fast einem Jahr keine Spur

25-Jährige verschwindet aus Klinik – seit fast einem Jahr keine Spur
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Fast ein Jahr Stille, keine Spur, kein Lebenszeichen – der Fall einer jungen Studentin lässt Ermittler und Angehörige nicht los.

Fast ein Jahr ist vergangen, seit die 25-jährige Pauline Mann spurlos verschwunden ist – und die Behörden tappen nach wie vor im Dunkeln.

Obwohl bei der Polizei inzwischen rund 50 Hinweise eingegangen sind, konnte der Aufenthaltsort der Studentin bislang nicht ermittelt werden. Zuletzt gesehen wurde sie am 28. Oktober 2025 in einer Fachklinik im hessischen Herborn. Weil alle bisherigen Ermittlungsansätze ins Leere liefen, wurde der Fall mittlerweile in die Langzeitvermisstendatei aufgenommen.

In Deutschland werden Langzeitvermisste in der polizeilichen Verbunddatei „Vermi/Utot“ des Bundeskriminalamts erfasst, die alle gemeldeten Vermisstenfälle, unbekannte Tote und unbekannte hilflose Personen bis zu einer Höchstdauer von in der Regel 30 Jahren speichert.

Laufende Ermittlungen

Seit dem Tag ihres Verschwindens laufen die behördlichen Ermittlungen auf Hochtouren. Ein Polizeisprecher erklärte dazu: „Es sind insgesamt gut 50 Hinweise eingegangen. Allen wurde im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen nachgegangen.“ Um die Öffentlichkeit zur Mithilfe zu bewegen, veröffentlichten die Beamten zudem neue Fotos der Vermissten.

Appelle und Unterstützung

Auch aus dem universitären Umfeld von Pauline Mann kommen Hilferufe: Mitglieder der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften der Universität Freiburg wandten sich über soziale Medien an die Öffentlichkeit und riefen dazu auf: „Falls ihr sie gesehen habt, bitte meldet das der Polizei!“

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillenburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer (+49) 02771/907-0 entgegen.

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