Mutter entführte kranke Tochter aus Spital – Polizei sucht sie

Eine Mutter, eine minderjährige Tochter – und keine Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe.

Die Polizei fahndet nach der 53-jährigen Sabine S. und ihrer minderjährigen Tochter Marlene S., die seit dem 21. August 2026 als vermisst gemeldet sind.

Marlene S. befand sich zuletzt in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus und gilt seit dem 21. August als abgängig. Ihre Mutter Sabine S. hat keinen gemeldeten Wohnsitz in Österreich. Gegen sie besteht der Verdacht der Kindesentziehung sowie der Vernachlässigung.

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Öffentlicher Fahndungsaufruf

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurden Fotos beider Personen veröffentlicht, um die Öffentlichkeit um Mithilfe zu ersuchen. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Nummer 059133-30-3333 entgegen.

Die Ermittlungsbehörden haben ihre Suchmaßnahmen ausgeweitet, da der aktuelle Aufenthaltsort der beiden nach wie vor unbekannt ist. Die Behörden gehen davon aus, dass Mutter und Tochter gemeinsam unterwegs sind.

Mit der Veröffentlichung der Fotos soll die Chance erhöht werden, dass Sabine und Marlene S. erkannt und entsprechende Hinweise bei den Behörden eingehen. Angesichts der Bedeutung des Falls für den Kinderschutz richtet sich der Aufruf zur Mithilfe an die gesamte Bevölkerung – ausdrücklich auch an die BKS-Diaspora (bosnisch-kroatisch-serbischsprachige Community) in Österreich.