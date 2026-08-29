Wochen der Ungewissheit: Leichenfund gibt Vermisstenfall neue Wendung

Wochen der Ungewissheit, eine aufwendige Suche – und nun ein Fund im Inn, der alles verändern könnte.

Passanten stießen am Donnerstag im Inn bei Innsbruck auf eine Leiche – ein Fund, der möglicherweise den wochenlangen Bangen um einen seit August abgängigen Mann aus Oetz im Ötztal beendet.

Die Bergung des Toten erfolgte unter Mitwirkung der Wasserrettung Innsbruck. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass es sich um einen 29-jährigen türkischen Staatsbürger handelt, der seit dem 16. August in Oetz als vermisst gilt. Eine bereits durchgeführte Obduktion lieferte keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.

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Erfolglose Suche

Dem Fund vorausgegangen war eine aufwendige Suche: Vor rund zwei Wochen waren im Ötztal zwei Personen als abgängig gemeldet worden. Alle bisherigen Suchmaßnahmen blieben ohne Ergebnis – darunter auch ein Einsatz im Inn, bei dem Jetskis und Drohnen zum Einsatz kamen. Ein in Oetz aufgefundenes Fahrzeug soll dem Vermissten zuzuordnen sein. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den beiden Vermissten um einen 29-jährigen Mann und eine 33-jährige Frau, die sich kannten. Das Landeskriminalamt ist in die Ermittlungen eingebunden.

Identifizierung offen

Polizeisprecher Stefan Eder bestätigte den Fund und erklärte: „Eine von diesen beiden abgängigen Personen wurde gefunden.“ Die endgültige Identifizierung steht jedoch noch aus. „Dort konnten wir nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich um dieselbe Person handelt“, so Eder.

Die Ermittlungen laufen weiter. Der Fall stößt unterdessen auf breites Interesse innerhalb der in Österreich lebenden Community mit türkischen Wurzeln.