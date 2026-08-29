Ein Mega-Deal erschüttert die globale Energiepolitik – und Venezuela steht plötzlich im Zentrum amerikanischer Interessen.

Die USA haben sich im Rahmen eines neuen Energieabkommens die Mehrheitskontrolle über 65 Milliarden Barrel venezolanischen Erdöls gesichert. US-Präsident Donald Trump, der das Abkommen öffentlich als „den größten Öl-Deal in der Weltgeschichte“ bezeichnete, erklärte, die Vereinbarung werde die amerikanischen Ölreserven mehr als verdoppeln und langfristig zu sinkenden Benzinpreisen in den USA beitragen. US-Außenminister Marco Rubio hob seinerseits hervor, das Abkommen bringe Venezuela „Tausende gut bezahlte Jobs“ und sichere den USA zugleich „stabile Energiereserven“ – ein Argument, das angesichts des auf den niedrigsten Stand seit November 1982 gesunkenen strategischen Ölreservebestands der USA besonderes Gewicht erhält.

Venezuelas Wirtschaftsperspektive

Venezuela, das über die weltweit größten nachgewiesenen Erdölreserven verfügt, soll im Gegenzug von nahezu 100 Milliarden Dollar an privaten Investitionen profitieren. Für ein Land, dessen Wirtschaft über Jahre hinweg unter massiver Inflation und struktureller Misswirtschaft gelitten hat, stellt dies eine erhebliche Perspektive dar. Tausende neue Arbeitsplätze könnten entstehen, sollten die angekündigten Investitionen tatsächlich fließen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Den Hintergrund des Abkommens bildet ein tiefgreifender politischer Umbruch in Venezuela. Präsident Nicolas Maduro wurde im Jänner im Zuge eines US-Militäreinsatzes festgenommen und befindet sich seither in amerikanischem Gewahrsam. An seine Stelle trat Delcy Rodriguez als Übergangspräsidentin, die eine Öffnung des Landes für ausländische Investitionen anstrebt und das Abkommen mit Washington aktiv unterstützt.

Folgen für die Diaspora

Für die venezolanische Diaspora – darunter auch jene Gemeinschaft, die sich in Österreich niedergelassen hat – könnte eine nachhaltige wirtschaftliche Stabilisierung des Heimatlandes weitreichende Folgen haben.

Die Aussicht auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten und eine Erholung der Lebensverhältnisse in Venezuela wird von vielen Auslandsvenezolanern aufmerksam verfolgt.