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Insolvenz

Temu-Druck, leere Kassen: Kult-Kette gibt endgültig auf

Temu-Druck, leere Kassen: Kult-Kette gibt endgültig auf
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

730 Jobs weg, alle Filialen dicht – das Ende einer Handelskette, die einst 400 Standorte zählte, ist besiegelt.

Die insolvente GDC Deutschland GmbH beendet ihren Geschäftsbetrieb zum Ende September. Rund 730 Beschäftigte verlieren dadurch ihre Stellen, da sämtliche „Depot“-Shops in Deutschland geschlossen werden. Die österreichischen Standorte sind davon nicht unmittelbar betroffen, weil sie unter der selbständigen Gries Deco Austria GmbH geführt werden.

Vollständige Betriebseinstellung

In Deutschland betrieb das Unternehmen einst bis zu 400 Filialen. Ende Juni wurden zunächst 66 der damals noch 150 Standorte zur Schließung angekündigt, Anfang August folgten rund 30 weitere. Nun steht fest, dass alle verbleibenden Filialen den Betrieb einstellen, nachdem die finanziellen Mittel vollständig aufgebraucht sind.

Als Ursachen für die Krise nennt Christian Gries die schwache Konsumnachfrage sowie den Druck durch Plattformen wie Temu. Sanierungsexperte Alexander Höpfner sieht keine Alternative zur vollständigen Betriebseinstellung.

Österreichs ungewisse Zukunft

Die österreichischen Filialen sind zwar nicht von einer automatischen Schließung betroffen, stehen jedoch ebenfalls vor einer ungewissen Zukunft. Das Filialnetz wurde dort bereits von 49 auf 29 Standorte verkleinert.

Eine vollständige Aufgabe des Labels ist nicht vorgesehen. Stattdessen wird eine Fortführung unter neuer Organisation angestrebt – darunter auch die Möglichkeit, kleinere Shopflächen in Supermärkten wie Rewe oder Edeka zu etablieren. Christian Gries erklärte dazu: „Wir werden mit den Vermietern in Dialog gehen, um neue Mietverträge abzuschließen. Depot wird nicht verschwinden.“

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