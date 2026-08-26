Polizist erklärte Vermisste für sicher – dann wurden ihre Leichen gefunden

298 Vermisstenfälle, mehrere Tote – und ein einziger Beamter soll jahrelang einfach weggeschaut haben.

Ein schwerer Polizeiskandal auf der südkoreanischen Ferieninsel Jeju zieht immer weitere Kreise. Ein Beamter soll Vermisstenfälle auf eigene Faust geschlossen und die Angehörigen der Betroffenen mit falschen Angaben abgespeist haben. Mehrere der als vermisst gemeldeten Personen wurden inzwischen tot aufgefunden – knapp 300 Fälle werden nun einer erneuten Prüfung unterzogen.

Besonders drastisch ist der Fall eines Mannes in seinen Sechzigern, der von seiner Familie als vermisst gemeldet worden war. Der zuständige Beamte soll den Fall trotzdem für abgeschlossen erklärt und angegeben haben, der Mann sei wohlauf und an einem sicheren Ort. 51 Tage nach seinem Verschwinden wurde er tot aufgefunden.

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Falsche Angaben

Noch stärkere Aufmerksamkeit erregt das Schicksal von Jang Mi-ran, 37 Jahre alt. Sie verschwand im Mai auf Jeju. Ihr Partner erstattete am 15. Mai eine Vermisstenanzeige – wenige Stunden später galt der Fall bereits als erledigt.

Der Beamte soll behauptet haben, persönlich mit Jang Mi-ran gesprochen zu haben, die ihm dabei angeblich mitgeteilt habe, dass ihr Aufenthaltsort nicht weitergegeben werden solle. Ermittler stießen später auf ihre stark verweste Leiche. Aufgrund des Zustands der Leiche ließen sich zunächst keine eindeutigen äußeren Verletzungen feststellen, die genaue Todesursache ist weiterhin Gegenstand der Untersuchungen.

Auf der beliebten Urlaubsinsel wächst der Unmut über das schwere Behördenversagen. Im Mittelpunkt der Affäre steht ein 34-jähriger Beamter der Jeju Western Police Station. Ihm wird zur Last gelegt, zumindest zwei Vermisstenfälle geschlossen zu haben, ohne tatsächlich überprüft zu haben, ob sich die betreffenden Personen in Sicherheit befanden.

Der Skandal könnte jedoch weit über diese beiden Fälle hinausreichen. In seinen rund 17 Monaten in der Vermisstenabteilung bearbeitete der beschuldigte Beamte insgesamt 298 Fälle, die nun sämtlich erneut geprüft werden. Nach Angaben der südkoreanischen Polizei werden von diesen Fällen derzeit rund zehn als möglicherweise unrechtmäßig abgeschlossen oder anderweitig problematisch besonders geprüft. Mehrere seiner Vorgesetzten wurden im Zuge der Affäre vorläufig vom Dienst suspendiert.

Politische Konsequenzen

Am Dienstag erließ ein Gericht auf Jeju Haftbefehl gegen den Beamten. Gegen ihn wird unter anderem wegen Pflichtverletzung, Fälschung beziehungsweise Manipulation elektronischer Behördenunterlagen sowie Behinderung amtlicher Tätigkeiten ermittelt.

Der Fall hat mittlerweile die höchste politische Ebene erreicht. Präsident Lee Jae-myung forderte Konsequenzen und eine grundlegende Reform der Polizei. Premierministerin Kim Min-seok ordnete eine umfassende Überprüfung des behördlichen Umgangs mit Vermisstenfällen an.

Am Mittwoch trat auch Innenminister Yun Ho-jung vor die Öffentlichkeit und entschuldigte sich für die mutmaßlichen Versäumnisse.