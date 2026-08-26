ASFINAG dreht Auffahrten zu – Diese Autobahn wird zur Stau-Testzone

Dieses Wochenende wird auf bestimmten Autobahnabschnitten gesperrt – die ASFINAG testet neue Wege gegen den Stau-Kollaps.

Die ASFINAG plant für das bevorstehende Wochenende erneut mehrere Pilotversuche, um an reisestarken Tagen Staus künftig besser verhindern zu können.

Geplante Sperren

Im Rahmen dieser Maßnahmen werden die Auffahrt Richtung Salzburg bei Werfen sowie die Abfahrt vom Zubringer Bischofshofen gesperrt. Die Sperren gelten an den Samstagen 22. August, 29. August und 5. September 2026 jeweils von 8:00 bis 18:00 Uhr. Von den Versuchen erhofft man sich Erkenntnisse über die zukünftige Entwicklung des Staugeschehens.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Konzepts: Im Sommerreiseverkehr 2026 gelten auf der Tauernautobahn A10 in Salzburg zwischen 11. Juli und 13. September für den reinen Durchreiseverkehr ohne Ziel in Österreich flächendeckende Abfahrtssperren an mehreren Anschlussstellen, darunter Werfen, Knoten Pongau und der Zubringer Bischofshofen.