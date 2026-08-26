KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Verkehrsversuch

ASFINAG dreht Auffahrten zu – Diese Autobahn wird zur Stau-Testzone

ASFINAG dreht Auffahrten zu – Diese Autobahn wird zur Stau-Testzone
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Dieses Wochenende wird auf bestimmten Autobahnabschnitten gesperrt – die ASFINAG testet neue Wege gegen den Stau-Kollaps.

Die ASFINAG plant für das bevorstehende Wochenende erneut mehrere Pilotversuche, um an reisestarken Tagen Staus künftig besser verhindern zu können.

Geplante Sperren

Im Rahmen dieser Maßnahmen werden die Auffahrt Richtung Salzburg bei Werfen sowie die Abfahrt vom Zubringer Bischofshofen gesperrt. Die Sperren gelten an den Samstagen 22. August, 29. August und 5. September 2026 jeweils von 8:00 bis 18:00 Uhr. Von den Versuchen erhofft man sich Erkenntnisse über die zukünftige Entwicklung des Staugeschehens.

Die Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Konzepts: Im Sommerreiseverkehr 2026 gelten auf der Tauernautobahn A10 in Salzburg zwischen 11. Juli und 13. September für den reinen Durchreiseverkehr ohne Ziel in Österreich flächendeckende Abfahrtssperren an mehreren Anschlussstellen, darunter Werfen, Knoten Pongau und der Zubringer Bischofshofen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Nachruf
Hollywood-Ikone tot: Tim Curry stirbt mit 80 Jahren
| Flutkatastrophe
Nepal versinkt im Schlamm: Hunderte vermisst (VIDEO)
| Tauziehen
Vizeweltmeister im Visier: Serbien schnappt sich Österreichs Juwel?
| Verkehrsversuch
ASFINAG dreht Auffahrten zu – Diese Autobahn wird zur Stau-Testzone
| Polizeiskandal
Polizist erklärte Vermisste für sicher – dann wurden ihre Leichen gefunden
MEHR AKTUELLE NEWS