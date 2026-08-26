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Vizeweltmeister im Visier: Serbien schnappt sich Österreichs Juwel?

Vizeweltmeister im Visier: Serbien schnappt sich Österreichs Juwel?
Foto: epa/HUGO DELGADO
2 Min. Lesezeit |

Ein 18-jähriges Talent, zwei Nationen im Werben – Vasilije Markovic steht vor einer Entscheidung mit Tragweite.

Mit 18 Jahren hat Vasilije Markovic bei der Wiener Austria bereits beachtliche Spuren hinterlassen. Anfang Februar 2026 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag bei den Veilchen, der bis Sommer 2028 läuft. Das Ausnahmetalent gehörte außerdem zum ÖFB-U17-Kader, der bei der Weltmeisterschaft 2025 in Katar überraschend bis ins Finale vordrang und den Vizeweltmeistertitel hinter Portugal holte.

Serbiens Werben

Inzwischen ist seine Karriere auch jenseits der Grenze ein Gesprächsthema – und zwar in Serbien. Laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten hat der serbische Fußballverband bereits Kontakt zu Markovic gesucht und wirbt aktiv um einen Nationenwechsel. Der Youngster bringt serbische Wurzeln mit, ist bislang jedoch ausschließlich für österreichische Nationalteams aufgelaufen. In der U17 stehen bereits 20 Länderspiele in seiner Bilanz, im März gab er zudem sein Debüt für die österreichische U21.

ÖFBs Reaktion

Beim ÖFB verfolgt man die Entwicklung mit wachem Blick. Teamchef Ralf Rangnick und Nachwuchskoordinator Sebastian Prödl stehen dem Vernehmen nach in regelmäßigem Kontakt mit dem Austria-Talent. Akute Befürchtungen, Markovic könnte sich für Serbien entscheiden, hegt man derzeit offenbar noch nicht.

Dennoch dürfte seine starke Formkurve Rangnicks kommende Kaderzusammenstellung durchaus beeinflussen.

Eine Nominierung für das A-Nationalteam wäre für den ÖFB ein wirkungsvolles Mittel, um das umworbene Talent dauerhaft an die rot-weiß-rote Fahne zu binden.

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