Nepal versinkt im Schlamm: Hunderte vermisst (VIDEO)

Aus Tibet kommend verwandeln gewaltige Wassermassen ganze Landstriche Nepals in Schlammwüsten – mit dramatischen Folgen für die Bevölkerung.

Massive Wassermassen aus Tibet haben den Bhote Koshi in Nepal zum Anschwellen gebracht und in der Folge auch den Trishuli-Fluss erheblich ansteigen lassen. Besonders hart traf es zunächst den nördlichen Bezirk Rasuwa, wo der Bhote Koshi über seine Ufer trat und Dörfer, Straßen sowie die lokale Infrastruktur schwer beschädigte.



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Flutwellen flussabwärts

Die Flutwellen setzten ihren Weg flussabwärts fort und erreichten schließlich auch Galchhi im Bezirk Dhading, wo der Trishuli gewaltige Schlammmengen mit sich führte. Videoaufnahmen aus den Bezirken Nuwakot und Dhading zeigen, wie braun-schlammige Wassermassen durch die Region schießen und Straßen unter einer dicken Schicht aus Schlamm und Trümmern begraben.

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Vermisste & Einsatz

Hunderte Menschen werden derzeit vermisst, mindestens acht Personen kamen ums Leben. Die zuständigen Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, die Ufer des Bhote Koshi, des Trishuli und des Narayani weiträumig zu meiden. Die Polizei appellierte an die Anwohner, die Lage aufmerksam zu beobachten.

Rettungsteams sind vor Ort im Einsatz und verschaffen sich einen Überblick über das Ausmaß der Schäden.