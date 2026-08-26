Hollywood-Ikone tot: Tim Curry stirbt mit 80 Jahren

Eine Stimme, die Generationen prägte und ein Gesicht, das niemand vergisst. Die Filmwelt trauert um eine ihrer schillerndsten Figuren.

Der Schauspieler Tim Curry, der mit seiner Verkörperung des Dr. Frank-N-Furter in dem Kultfilm „The Rocky Horror Picture Show“ Filmgeschichte geschrieben hat, ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Wie das US-Promiportal TMZ berichtet, starb er am späten Dienstagabend (Ortszeit) in seinem Haus in Los Angeles. Die Polizei traf gegen 23.23 Uhr an seinem Anwesen ein; die Ermittler schlossen ein Fremdverschulden aus.

Currys Kultfilme

Seinen Kultstatus begründete Curry in den 1970er-Jahren mit der Rolle des Dr. Frank-N-Furter. Bleibenden Eindruck hinterließ er auch als Pennywise, der bedrohliche Clown aus der Verfilmung von Stephen Kings „Es“. Darüber hinaus war er in Produktionen wie „Kevin – Allein in New York“, „Annie“, „Jagd auf Roter Oktober“, „Muppet Treasure Island“, „Addams Family Reunion“ und „Scary Movie 2″ zu sehen.

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Karriere & Gesundheit

Abseits der Leinwand feierte der Charakterdarsteller Erfolge am Broadway und war als Synchronsprecher sehr gefragt – zahlreichen Bösewichten in Animations- und Videospielproduktionen verlieh er seine unverwechselbare, dunkle Stimme. In seinen späteren Jahren wurde seine Karriere durch ernsthafte gesundheitliche Probleme erheblich eingeschränkt.

Im Jahr 2012 erlitt Curry einen schweren Schlaganfall, der einen neurochirurgischen Eingriff notwendig machte.