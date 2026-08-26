KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Nachruf

Hollywood-Ikone tot: Tim Curry stirbt mit 80 Jahren

Hollywood-Ikone tot: Tim Curry stirbt mit 80 Jahren
Foto: Alan Light / Wikimedia Commons / CC BY 2.0
2 Min. Lesezeit |

Eine Stimme, die Generationen prägte und ein Gesicht, das niemand vergisst. Die Filmwelt trauert um eine ihrer schillerndsten Figuren.

Der Schauspieler Tim Curry, der mit seiner Verkörperung des Dr. Frank-N-Furter in dem Kultfilm „The Rocky Horror Picture Show“ Filmgeschichte geschrieben hat, ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Wie das US-Promiportal TMZ berichtet, starb er am späten Dienstagabend (Ortszeit) in seinem Haus in Los Angeles. Die Polizei traf gegen 23.23 Uhr an seinem Anwesen ein; die Ermittler schlossen ein Fremdverschulden aus.

Currys Kultfilme

Seinen Kultstatus begründete Curry in den 1970er-Jahren mit der Rolle des Dr. Frank-N-Furter. Bleibenden Eindruck hinterließ er auch als Pennywise, der bedrohliche Clown aus der Verfilmung von Stephen Kings „Es“. Darüber hinaus war er in Produktionen wie „Kevin – Allein in New York“, „Annie“, „Jagd auf Roter Oktober“, „Muppet Treasure Island“, „Addams Family Reunion“ und „Scary Movie 2″ zu sehen.

Karriere & Gesundheit

Abseits der Leinwand feierte der Charakterdarsteller Erfolge am Broadway und war als Synchronsprecher sehr gefragt – zahlreichen Bösewichten in Animations- und Videospielproduktionen verlieh er seine unverwechselbare, dunkle Stimme. In seinen späteren Jahren wurde seine Karriere durch ernsthafte gesundheitliche Probleme erheblich eingeschränkt.

Im Jahr 2012 erlitt Curry einen schweren Schlaganfall, der einen neurochirurgischen Eingriff notwendig machte.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Nachruf
Hollywood-Ikone tot: Tim Curry stirbt mit 80 Jahren
| Flutkatastrophe
Nepal versinkt im Schlamm: Hunderte vermisst (VIDEO)
| Tauziehen
Vizeweltmeister im Visier: Serbien schnappt sich Österreichs Juwel?
| Verkehrsversuch
ASFINAG dreht Auffahrten zu – Diese Autobahn wird zur Stau-Testzone
| Polizeiskandal
Polizist erklärte Vermisste für sicher – dann wurden ihre Leichen gefunden
MEHR AKTUELLE NEWS