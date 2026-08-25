Rückreisewelle und Veranstaltungen: ARBÖ warnt vor Stau am Wochenende

Volle Straßen, gesperrte Abfahrten, Großevents: Das letzte Augustwochenende wird für Reisende in Österreich zur Geduldsprobe.

Das letzte Augustwochenende – von Donnerstag, dem 27. August, bis Sonntag, dem 30. August – wird laut ARBÖ-Informationsdienst nochmals von intensivem Sommerreiseverkehr auf Österreichs Straßen geprägt sein. Der Sonntag stellt dabei den verkehrstechnisch schwierigsten Tag dar. Zusätzlich zum starken Rückreiseverkehr sind in Tirol, Salzburg und Kärnten mehrere Großsportveranstaltungen mit Straßensperren geplant.

Während nach wie vor viele Urlauberinnen und Urlauber in Richtung Süden aufbrechen, steigt gleichzeitig das Rückreiseaufkommen aus Italien, Slowenien, Kroatien und den österreichischen Urlaubsgebieten spürbar an. Bereits am Freitagnachmittag erwartet der ARBÖ dichteres Verkehrsgeschehen auf den Stadtausfahrten sowie auf den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen. Am Samstag treffen Reisende in Richtung Süden vermehrt auf Heimkehrende aus Deutschland und den Niederlanden – der Samstag dürfte erneut als Hauptreisetag hervorstechen.

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Staus & Sperren

Staus und längere Wartezeiten sind unter anderem auf folgenden Strecken zu erwarten: Westautobahn (A1), Südautobahn (A2), Ostautobahn (A4), Pyhrnautobahn (A9), Tauernautobahn (A10), Karawankenautobahn (A11), Inntalautobahn (A12), Brennerautobahn (A13), Wiener Südosttangente (A23), Semmering Schnellstraße (S6), Brucker Schnellstraße (S35), Fernpassstraße (B179), Loferer Straße (B178) sowie Zillertalstraße (B169). Die Abfahrtssperren in Salzburg und Tirol bleiben weiterhin aufrecht. Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg sind unter anderem die Anschlussstellen Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau und Werfen sowie Bereiche im Pongau von Sperren betroffen.

In Tirol gelten am Samstag und Sonntag jeweils von 7 bis 19 Uhr Fahrverbote gegen Ausweichverkehr auf ausgewählten Straßen im Großraum Innsbruck sowie in den Bezirken Imst, Kufstein und Reutte. Ausgenommen sind Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr.

Am Sonntag ist rund um den IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Rund 2.500 Athletinnen und Athleten werden zu diesem Wettkampf erwartet. Der Startschuss fällt um 11 Uhr in Zell am See-Schüttdorf. Die Radstrecke verläuft über Bruck, Taxenbach, Dienten am Hochkönig, Maria Alm, Saalfelden und Maishofen zurück nach Zell am See. Betroffen sind dabei unter anderem Abschnitte der Pinzgauer Straße (B311), der Mittersiller Straße (B168) sowie der Hochkönigstraße (B164).

Ebenfalls am Sonntag steht der 45. Ötztaler Radmarathon auf dem Programm. Rund 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewältigen dabei eine 227 Kilometer lange Strecke mit etwa 5.500 Höhenmetern. Der Start erfolgt um 6:30 Uhr in Sölden. Die Route führt über Oetz, Kühtai, Innsbruck, den Brenner, den Jaufenpass und das Timmelsjoch zurück nach Sölden – bereits ab den frühen Morgenstunden kommt es entlang der gesamten Strecke zu zahlreichen Straßensperren.

Kärnten & Wien

Auch rund um den Wörthersee sind am Sonntag Verzögerungen einzuplanen. Im Rahmen von „Kärnten Läuft“ findet der Wörthersee Halbmarathon statt, der von Velden über Pörtschach und Krumpendorf bis nach Klagenfurt führt. Der Start ist für 9 Uhr in Velden angesetzt. Die Wörthersee Straße (B83) wird abschnittsweise gesperrt, wobei erste Sperren bereits ab 5:30 Uhr in Kraft treten. Darüber hinaus ist die Anschlussstelle Velden Ost der Südautobahn (A2) zwischen 8:30 und etwa 9:30 Uhr gesperrt.

In Wien sorgen am Wochenende mehrere Veranstaltungen für zusätzliches Verkehrsaufkommen. Am Samstagabend zieht der Gürtel Nightwalk viele Besucherinnen und Besucher entlang des Gürtels an. Am Sonntag empfängt Rapid Wien um 17 Uhr Sturm Graz im Allianz Stadion – rund um Wien-Hütteldorf sind vor und nach der Partie Behinderungen wahrscheinlich. Am Sonntagabend gastiert zudem Diljit Dosanjh ab 19:30 Uhr in der Wiener Stadthalle, was im Bereich Neubaugürtel, Hütteldorfer Straße, Felberstraße, Märzstraße und Vogelweidplatz zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führen kann.

In allen österreichischen Bundesländern dauern die Sommerferien weiterhin an. Auch in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen sind noch Ferien, während in der niederländischen Ferienregion Mitte am Sonntag die Ferienzeit endet.