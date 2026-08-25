Tödlicher Blitzeinschlag: Mutter und Tochter (2) sterben

Ein Familienbesuch in Florida endet in einer Tragödie – ein Blitzeinschlag trifft eine Mutter und ihre zweijährige Tochter.

In Margate (Broward County, Florida) sind eine Mutter und ihr zweijähriges Kind durch einen Blitzeinschlag auf einem Gehweg ums Leben gekommen. Die Familie war gerade bei Verwandten angekommen und wollte die Kinder wegen eines aufziehenden Gewitters ins Haus bringen, als der Blitz einschlug. Mutter und Tochter wurden anschließend regungslos vor dem Wohnhaus aufgefunden. Alle Reanimationsversuche der alarmierten Einsatzkräfte blieben ohne Erfolg: Die 31-jährige Kenya G. und ihre Tochter erlagen ihren Verletzungen. Noch am Sonntagnachmittag wurden beide kurz nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus für tot erklärt.

Floridas Blitzgefahr

Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC überleben fast 90 Prozent der Menschen, die von einem Blitz getroffen werden. Im Durchschnitt der vergangenen zwei Jahrzehnte kamen in den Vereinigten Staaten dennoch jährlich etwa 26 Personen durch Blitzschläge ums Leben – die meisten davon in den Sommermonaten. Im Jahr 2024 wurden in den Vereinigten Staaten insgesamt 14 Todesfälle durch Blitzschlag registriert.

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Unter allen US-Bundesstaaten verzeichnet Florida die höchste Blitzaktivität, wie die CDC festhält. In den zurückliegenden fünf Jahrzehnten wurden in dem Sonnenscheinstaat mehr als 2.000 Verletzungen durch Blitzeinschläge registriert. Florida verzeichnete im Jahr 2024 sechs Blitztote und lag damit vor allen anderen US-Bundesstaaten.