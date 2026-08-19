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Heftiger Blitzeinschlag in Wien: Schrankenanlage fällt aus

Heftiger Blitzeinschlag in Wien: Schrankenanlage fällt aus
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Blitzeinschlag mitten in der Nacht versetzt Wien-Favoriten in Aufruhr – und reißt Anwohner aus dem Schlaf.

In der Nacht auf Mittwoch wurde Wien-Favoriten von einem heftigen Gewitter heimgesucht. Gegen Mitternacht schlug ein Blitz in der Gegend rund um die Himberger Straße ein – Einsatzkräfte rückten umgehend aus. Durch den Einschlag fiel die dortige Schrankenanlage aus.

Während Einsatzteams rasch an Ort und Stelle eintrafen, leitete die Polizei den Verkehr vorübergehend um. Rund eine Stunde lang waren die Kräfte mit der Schrankenanlage beschäftigt. Der Blitz war noch aus mehreren Kilometern Entfernung zu vernehmen.

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