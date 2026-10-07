Hai an der Adria gesichtet – nur wenige Meter vom Strand entfernt

Ein Hai taucht nur wenige Meter vor dem Strand von Lignano auf – ein Video der ungewöhnlichen Begegnung sorgt für zahlreiche Reaktionen.

Am 6. Oktober wurde vor der Küste von Lignano Sabbiadoro ein kleiner Hai gefilmt, der sich nur wenige Meter vom Strand entfernt durch seichtes Wasser bewegte. Das in sozialen Netzwerken veröffentlichte Video sorgte rasch für zahlreiche Reaktionen. Welche Haiart auf den Aufnahmen zu sehen ist, wurde bislang nicht offiziell bestätigt.

Lignano Sabbiadoro ist besonders bei österreichischen Urlaubern beliebt. 2024 stammte rund ein Drittel der insgesamt etwa 760.000 Gäste aus Österreich.

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Reaktionen im Netz

Der Verfasser des Instagram-Videos stellte seinen Followern eine direkte Frage auf Italienisch: „Oggi un piccolo squalo a Lignano Sabbiadoro! Sareste rimasti in acqua o sareste scappati?“ Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Während ein Nutzer angab, das Wasser umgehend verlassen zu haben, antwortete ein anderer mit einem Augenzwinkern: „Nächstes Jahr wird er doppelt so groß.“

Ein weiterer Kommentar brachte die Stimmung vieler auf den Punkt: „So sorgt man dafür, dass ich ab jetzt nur noch voller Angst baden gehe.“

Haie in der Adria

Das Auftreten eines Hais in der Adria ist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. In dem Meer leben zahlreiche Hai- und Rochenarten, viele davon gelten selbst als bedroht. Welche Art auf dem aktuellen Video aus Lignano zu sehen ist, wurde bislang nicht fachlich bestätigt. Eine offizielle Warnung oder Strandsperre im Zusammenhang mit der Sichtung ist derzeit nicht bekannt.