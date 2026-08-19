KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Badeunfall

Familientragödie am Meer: Eltern und Tochter sterben

Familientragödie am Meer: Eltern und Tochter sterben
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Familienausflug ans Meer endet in einer Tragödie: An der südenglischen Küste verlieren drei Menschen ihr Leben.

Vor der südenglischen Küste sind drei Angehörige einer Familie bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei der Grafschaft Sussex mitteilte, handelt es sich bei den Todesopfern um einen Mann, eine Frau sowie deren Tochter im Teenageralter. Ein weiteres Kind aus der Familie – ein jüngeres Mädchen – wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unglück bei Brighton

Die Familie reiste aus dem Ausland an; zur genauen Herkunft der Betroffenen äußerten sich die Behörden zunächst nicht. Die vier Personen waren am Nachmittag bei Shoreham-by-Sea, einer Stadt westlich von Brighton an der südenglischen Küste, ins Meer gegangen und dabei laut Polizei „bedauerlicherweise in Schwierigkeiten geraten“, wie Sky News berichtete.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Rekordgewinn
Flughafen Wien verdient 123 Millionen Euro – trotz weniger Passagiere
| Familientragödie
Mädchen (8) getötet: So lebte die Familie in Kumberg
| Unwetter
Heftiger Blitzeinschlag in Wien: Schrankenanlage fällt aus
| Badeunfall
Familientragödie am Meer: Eltern und Tochter sterben
| Übergriff
Nach Belästigung von Mädchen: Mann mit Gesichtsbrüchen im Spital
MEHR AKTUELLE NEWS