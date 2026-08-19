Familientragödie am Meer: Eltern und Tochter sterben

Ein Familienausflug ans Meer endet in einer Tragödie: An der südenglischen Küste verlieren drei Menschen ihr Leben.

Vor der südenglischen Küste sind drei Angehörige einer Familie bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei der Grafschaft Sussex mitteilte, handelt es sich bei den Todesopfern um einen Mann, eine Frau sowie deren Tochter im Teenageralter. Ein weiteres Kind aus der Familie – ein jüngeres Mädchen – wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unglück bei Brighton

Die Familie reiste aus dem Ausland an; zur genauen Herkunft der Betroffenen äußerten sich die Behörden zunächst nicht. Die vier Personen waren am Nachmittag bei Shoreham-by-Sea, einer Stadt westlich von Brighton an der südenglischen Küste, ins Meer gegangen und dabei laut Polizei „bedauerlicherweise in Schwierigkeiten geraten“, wie Sky News berichtete.

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Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.